Los 2 jonrones de Trent Grisham guían a Yankees a victoria 10-5 sobre Mellizos

Trent Grisham conectó dos jonrones y Cody Bellinger aportó uno a la causa de los Yankees de Nueva York, quienes vencieron el miércoles 10-5 a los Mellizos de Minnesota.

Aaron Judge bateó de 4-3 para elevar a .329 su promedio, el mejor en las Grandes Ligas. Los Yankees se acercaron a cuatro juegos de Toronto, líder de la División Este de la Liga Americana.

El dominicano Luis Gil lanzó cuatro capítulos y dos tercios, en los que recibió cinco carreras (cuatro limpias) con nueve hits. Cuatro relevistas se combinaron para dejar en blanco a los Mellizos el resto del camino.

La victoria fue para el puertorriqueño Fernando Cruz (3-4), quien consiguió cuatro outs.

Grisham empató el juego a 2-2 con un jonrón solitario en el tercer inning ante Taj Bradley (6-8). En el cuarto, también ante Bradley, logró un cuadrangular de tres carreras —su 33º de la temporada— para poner el encuentro 6-2.

Los Mellizos respondieron con un quinto inning de tres carreras, incluido un sencillo de dos anotaciones por parte de Brooks Lee con dos outs.

Bellinger conectó un jonrón de dos carreras en el noveno.

Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez de 3-1 con dos anotadas. El panameño José Caballero de 3-0 con una anotada.

Por los Mellizos, el venezolano Jhonny Pereda de 3-1.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.