Raleigh igualan récord de Griffey; Canzone conecta tres y Seattle supera 12-5 a Reales

Cal Raleigh conectó un par de jonrones para igualar el récord de temporada de Seattle que estableció Ken Griffey Jr., Dominic Canzone bateó tres jonrones, la mejor marca de su carrera, y los Marineros, líderes de la AL Oeste, aplastaron el martes 12-5 a los decaídos Reales de Kansas City para su décima victoria consecutiva.

Raleigh llegó a 55 cuadrangulares en la temporada con su batazo de 419 pies de zurda y rompió el récord para un bateador ambidiestro establecido por Mickey Mantle de los Yankees en 1961. El segundo batazo de Raleigh, de 425 pies contra Daniel Lynch IV mientras bateaba como derecho, igualó la marca del club que Griffey que estableció durante la temporada de 1997 y que igualó el año siguiente.

Fue el décimo juego de múltiples jonrones esta temporada para "The Big Dumper" y el vigésimo de la carrera de Raleigh. El cátcher también conectó un doble en la primera entrada y terminó de 5-3 con tres carreras impulsadas, para llegar a 118 este años.

Canzone conectó jonrones en la segunda entrada, la quinta y la novena en una noche calurosa y húmeda de finales de verano en la que las pelotas volaron fuera del espacioso Kauffman Stadium. El bateador designado también tuvo un par de sencillos para terminar cinco de cinco con cuatro carreras impulsadas.

Por los Marineros, el cubano Randy Arozarena de 2-0 con dos anotadas. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-2 con una anotada y dos empujadas, Jorge Polanco de 5-2, Víctor Robles de 5-1 con una impulsada. El venezolano Eugenio Suárez de 5-0.

Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 5-1, Maikel García de 4-0.

