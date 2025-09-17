Yankees sobreviven a colapso del bullpen y superan 10-9 a Mellizos tras casi dilapidar gran ventaja

David Bednar logró apenas los últimos tres outs, y los Yankees de Nueva York sobrevivieron para superar el martes 10-9 a los Mellizos de Minnesota, luego de prácticamente dilapidar una ventaja de nueve carreras.

Anthony Volpe sumó dos hits y una carrera impulsada en su regreso a la alineación titular después de recibir una inyección de cortisona en el hombro izquierdo, y Trent Grisham conectó un jonrón de tres carreras en el segundo inning.

Cada titular de Nueva York aportó un hit y los Yankees construyeron una ventaja de 10-1 para el segundo inning.

El novato Cam Schlittler permitió cuatro carreras, tres hits y cinco bases por bolas en cuatro entradas y dos tercios, pero los Yankees se mantuvieron firmes para retomar una ventaja de dos juegos sobre Boston en la contienda por el primer comodín de la Liga Americana.

Nueva York se mantuvo a cinco juegos detrás de Toronto, que ocupa el primer lugar en la División Este.

El bullpen de Nueva York tiene una efectividad de 5.49 desde el receso del Juego de Estrellas.

Volpe, en una racha en que se ha ido de 21-2, jugó de inicio por primera vez desde el 9 de septiembre. Grisham conectó su jonrón número 31, el número más alto de su carrera.

Ben Rice agregó tres hits y remolcó una carrera por Nueva York, que se recuperó después de perder el lunes el primer encuentro de la serie, por 7-0.

Mark Leiter Jr. (6-7) permitió un hit en una entrada y dos tercios sin carreras.

Los Yankees se aferraban a una ventaja de 10-8 cuando Devin Williams lanzó una entrada perfecta. Bednar permitió un jonrón de Trevor Larnach con un out en la novena, luego retiró a Kody Clemens con un rodado y ponchó a Royce Lewis para su 25to salvamento en 28 oportunidades.

Zebby Matthews (4-6) duró tres entradas, permitiendo un récord personal de 11 hits e igualando su peor marca con nueve carreras.