Los 2 hits y 2 carreras de Dubón ante su exequipo guían a Braves sobre Giants 3-1

El hondureño Mauricio Dubón conectó dos hits y anotó dos veces contra su antiguo equipo, Ozzie Albies impulsó dos carreras y los Bravos de Atlanta vencieron 3-1 a los Gigantes de San Francisco el viernes para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Matt Olson añadió dos hits, mientras que Dominic Smith también impulsó una carrera contra su exequipo para ayudar a los Bravos a ganar apenas por segunda vez en sus últimos 10 juegos ante los Gigantes.

El dominicano Rafael Devers conectó un doble impulsor de una carrera por San Francisco. El receptor novato Drew Cavanaugh pegó un sencillo en su debut en las Grandes Ligas.

San Francisco (33-48) ha perdido cinco de siete.

Dylan Lee (4-0) retiró a cinco bateadores y el cubano Raisel Iglesias completó un noveno inning de 1-2-3 para mantenerse perfecto en 16 oportunidades de salvamento esta temporada y en 24 consecutivas desde 2025, la racha activa más larga en las mayores.

Trevor McDonald (2-6) permitió tres carreras y siete hits en 5 1/3 innings.

El abridor dominicano de los Bravos, Reynaldo López, permitió una carrera y cuatro hits en tres innings en su regreso a la rotación abridora tras dos meses en el bullpen.

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