Chelsea empata 0-0 con el Palace y Forest inicia la temporada de la Liga Premier con victoria

Chelsea empató 0-0 con Crystal Palace el domingo en la Liga Premier, el primer partido competitivo del equipo como campeón mundial de clubes.

Un mes después de sorprender al Paris Saint-Germain en la final del Mundial de Clubes, Chelsea se esforzó en su debut en la liga en Stamford Bridge tras una corta pretemporada debido a sus compromisos en Estados Unidos.

Mientras tanto, Nottingham Forest comenzó con buen pie al vencer 3-1 a Brentford, con el delantero Chris Wood —que fue el máximo goleador del equipo la temporada pasada con 20 goles— anotando dos veces en la primera mitad, además del debut goleador de Dan Ndoye.

Más tarde, el Manchester United recibe al Arsenal en el partido destacado de la jornada inaugural, que ya ha visto victorias de los probables contendientes al título, Liverpool y Manchester City.

___

Steve Douglas está en https://twitter.com/sdouglas80

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes