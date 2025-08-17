Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Chelsea empata 0-0 con el Palace y Forest inicia la temporada de la Liga Premier con victoria

Steve Douglas
Domingo, 17 de agosto de 2025 11:26 EDT
INGLATERRA-LIGA
INGLATERRA-LIGA (AP)

Chelsea empató 0-0 con Crystal Palace el domingo en la Liga Premier, el primer partido competitivo del equipo como campeón mundial de clubes.

Un mes después de sorprender al Paris Saint-Germain en la final del Mundial de Clubes, Chelsea se esforzó en su debut en la liga en Stamford Bridge tras una corta pretemporada debido a sus compromisos en Estados Unidos.

Mientras tanto, Nottingham Forest comenzó con buen pie al vencer 3-1 a Brentford, con el delantero Chris Wood —que fue el máximo goleador del equipo la temporada pasada con 20 goles— anotando dos veces en la primera mitad, además del debut goleador de Dan Ndoye.

Más tarde, el Manchester United recibe al Arsenal en el partido destacado de la jornada inaugural, que ya ha visto victorias de los probables contendientes al título, Liverpool y Manchester City.

___

Relacionados

Steve Douglas está en https://twitter.com/sdouglas80

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in