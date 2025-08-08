Liverpool: Alexis Mac Allister podría jugar contra Crystal Palace tras recuperarse de una lesión

Alexis Mac Allister estará en el plantel de Liverpool para el partido del Community Shield del domingo contra Crystal Palace.

El internacional argentino se perdió parte de la pretemporada de Liverpool mientras se recuperaba de una lesión. Pero el volante jugó en los dos últimos amistosos contra Yokohama F. Marinos y Atlético de Madrid y sería tomado en cuenta para disputar parte del partido contra el Palace en Wembley, dijo el entrenador Arne Slot.

“Estuvo fuera durante dos meses, creo, o más tiempo porque no jugó en los últimos cuatro partidos de la temporada", diijo Slot el viernes. “Ha entrenado con nosotros desde hace una semana, jugó 30 minutos, 45 minutos. Así que esa no es una situación en la que empezarías con un jugador... ponerlo los 90 minutos. De titular es posible, pero definitivamente no por 90 minutos”.

El último partido competitivo de Mac Allister, de 26 años, fue contra Arsenal el 11 de mayo. Se perdió los dos últimos partidos de la temporada del campeón de la Liga Premier.

El mes pasado, el centrocampista dijo que su ausencia se debió a una serie de problemas, en lugar de una lesión específica.

“Es difícil de explicar porque no es solo un punto en el que dices: ‘bueno, tenemos que centrarnos en esto’", indicó Mac Allister. “Han sido como dos o tres cosas diferentes con las que he estado lidiando durante un par de meses”

“Al final, encontramos la solución. Hemos estado trabajando mucho en el gimnasio, en mi físico", añadió.

Slot mencionó que el zaguero Joe Gomez fue descartado para el domingo debido a una lesión “leve”.

El Community Shield es el tradicional partido que levanta el telón de la nueva temporada del fútbol inglés.

