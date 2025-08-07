España desplaza a EEUU y se apodera de la cima en el ranking femenino de

España desplazó a Estados Unidos del primer puesto en el ranking femenino de la FIFA.

La Roja recuperó la posición número uno a pesar de perder contra Inglaterra en la final de la Eurocopa el mes pasado.

Estados Unidos mantuvo la primera posición desde agosto del año pasado tras atrapar el oro en los Juegos Olímpicos de París. España estuvo en la cima desde diciembre de 2023 hasta junio del año pasado después de su triunfo en la Copa del Mundo.

La última clasificación fue publicada por el organismo rector mundial FIFA el jueves.

Inglaterra, que encadenó títulos consecutivos de la Euro y perdió contra España en la final del Mundial 2023, subió un lugar para ubicarse cuarto.

Brasil cayó tres posiciones y quedó en el séptimo lugar a pesar de revalidar el título de la Copa América, su noveno título continental. Colombia, que sucumbió en una definición por penales ante Brasil en la final sudamericana, se mantuvo en el 18vo puesto. Argentina, que perdió por penales contra Colombia en las semifinales, subió dos lugares y se ubicó 30mo.

Suecia y Francia fueron grandes protagonistas en el rankings tras sus actuaciones en la Euro.

Las suecas escalaron tres lugares y ahora están en el tercer puesto. Fueron eliminadas por penales por Inglaterra en los cuartos de final.

En tanto, Francia subió cuatro lugares para quedar en el sexto puesto después de también perder en los cuartos de final.

