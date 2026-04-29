Policía canadiense niega escolta policial a Infantino durante congreso de la FIFA en Vancouver

La Policía de Vancouver confirmó el miércoles que se denegó una solicitud para que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, recibiera una escolta policial durante su estancia en Vancouver, para el Congreso del ente rector del fútbol mundial.

“Las caravanas formales en las que se detiene el tráfico están reservadas para jefes de Estado”, dijo el subjefe Don Chapman en un comunicado.

“Como los ejecutivos de la FIFA no cumplen con los estándares de Persona Internacionalmente Protegida (IPP, por sus siglas en inglés) que justificarían una escolta de ese tipo (cierre de carreteras, intersecciones, no respetar los dispositivos de control de tráfico, etc.), la solicitud fue rechazada”, añadió.

La FIFA no respondió de inmediato a un mensaje en el que se pidieron comentarios.

El organismo está realizando reuniones esta semana en Vancouver, una de las 16 sedes de partidos del Mundial en un torneo coorganizado por Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio.

El Congreso de la FIFA, una reunión de representantes de todos sus miembros, está programado para el jueves.

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