San Siro prepara la fiesta: Inter puede coronarse campeón de la Serie A este fin de semana

El Inter de Milán podría proclamarse campeón de la Serie A incluso antes de patear el balón contra Parma el domingo.

El equipo de Cristian Chivu tiene una ventaja de 10 puntos sobre el segundo Napoli y de 12 por delante del AC Milan, con cuatro jornadas por disputarse.

Una victoria en casa el domingo por la noche le garantizaría al Inter el título. Incluso un punto podría bastar, dependiendo de los resultados de los partidos de sus perseguidores.

Pero los Nerazzurri también serían campeones si Napoli pierde el sábado en el feudo de Como, que pelea por clasificarse a la Liga de Campeones, y el Milan no logra vencer a Sassuolo unas cuatro horas antes de que el Inter salga a la cancha en San Siro.

Sería el primer trofeo como entrenador para Chivu, cuya única experiencia previa dirigiendo a nivel profesional antes del cargo en el Inter fue de 13 partidos al frente del Parma al final de la temporada pasada.

“Sé por lo que pasan los jugadores, cómo viven estas situaciones y lo que significa jugar para el Inter”, manifestó Chivu, quien formó parte del Inter que completó el triplete en 2010. “Hay que asumirlas, decir siempre la verdad y mantenerse coherente sin abandonar tus ideas. Yo puedo intentar aportar lo mío, pero al final todo depende de los jugadores".

“He tenido suerte porque estos chicos se comprometieron con ello desde el primer momento. Hemos tenido una temporada fuerte: 25 victorias, 80 goles en la liga y más de 100 en total. Eso no es fácil de conseguir, y el mérito es de ellos por asumir todo lo que les pedimos”, agregó.

El Inter podría lograr el doblete de liga y copa, ya que enfrentará a Lazio en la final de la Copa Italia el 13 de mayo.

Enfrentamientos clave

Detrás del Inter, la batalla por los otros tres puestos de clasificación a la Liga de Campeones está al rojo vivo.

La Juventus, en el cuarto puesto, está apenas tres puntos por encima de Como y la Roma. La Juve también está a solo tres puntos del tercero Milan

El domingo, la Vecchia Signora recibirá a Hellas Verona, un club amenazado por el descenso. La Roma será local el lunes ante la Fiorentina.

En el otro extremo de la tabla, Pisa descenderá matemáticamente si no logra vencer a Lecce, que ocupa el último puesto de salvación en la Serie A.

Cremonese se encuentra un punto por debajo de Lecce y recibe a Lazio el lunes. El otro equipo en zona de descenso es Verona, 10 puntos por debajo de Lecce.

Jugadores a seguir

El mediocampista Federico Dimarco batió el récord de más asistencias en una sola temporada de la Serie A al habilitar los dos goles en el empate 2-2 que su Inter obtuvo en casa de Torino.

Eso elevó su cuenta a 18 en esta campaña. Su compañero argentino Lautaro Martínez esperará rematar uno de los centros milimétricos de Dimarco en su regreso tras una lesión.

Lautaro se ha perdido ocho de los últimos nueve partidos de liga por un problema en el gemelo, y jugó menos de una hora en el encuentro contra la Roma, en el que marcó dos goles. El campeón del mundo volvió a entrenarse el miércoles.

Fuera de acción

El mediocampista Luka Modric se perderá las últimas cuatro jornadas con el Milan tras fracturarse el pómulo contra la Juventus el fin de semana pasado. El capitán de Croacia, uno de los mejores jugadores del Milan en el curso, fue operado el lunes y afronta una carrera contrarreloj para llegar el Mundial.

Fuera del campo

El fútbol italiano se ve sacudido por otro escándalo de arbitraje.

Gianluca Rocchi, jefe de los árbitros en la Serie A y la Serie B, ha quedado bajo investigación penal por presunto fraude deportivo. También está bajo investigación el supervisor del VAR, Andrea Gervasoni, quien comparecía ante un tribunal en Milán el jueves.

Se alega que Rocchi influyó en decisiones del VAR y designó árbitros favorecidos por el Inter para algunos partidos en 2024-25.

No se ha implicado a jugadores ni directivos del Inter ni de ningún otro club de la Serie A.

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