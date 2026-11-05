Familia y compañeros en funeral de Jesús de Miguel tras choque en partido de 2da división española

Los familiares y compañeros de equipo de Jesús de Miguel se reunieron el jueves en su funeral, después de que el futbolista español muriera tras una colisión en el campo.

El funeral se realiza en la localidad de Navahermosa, en el centro de España. La carroza fúnebre, cubierta con arreglos florales, llegó lentamente mientras la gente caminaba detrás.

De Miguel murió el martes, un día después de sufrir un paro cardíaco tras chocar con el portero del equipo rival durante un partido.

De Miguel, de 30 años, jugaba en el Tenerife, de las Islas Canarias, en la segunda división de España. Sus compañeros del Tenerife asistieron al funeral, al igual que el seleccionador de España Luis de la Fuente y el presidente del Real Madrid Florentino Pérez.

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