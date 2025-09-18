Lionel Messi e Inter Miami cerca de acuerdo para extender contrato hasta al menos 2026

Lionel Messi e Inter Miami están cerrando los últimos flecos de una extensión de contrato que mantendría al astro argentino con el club de la MLS al menos hasta 2026 y posiblemente más allá, informó el jueves una persona con conocimiento de las negociaciones.

Las conversaciones sobre lo que se estructurará como un acuerdo de varios años han estado en curso durante meses, indicó la persona.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ni Messi ni el club han revelado detalles.

Inter Miami no respondió a una solicitud de comentarios. ESPN y USA Today informaron el miércoles que el acuerdo estaba cerca de finalizarse.

El club ha estado presionando para que Messi renueve por varias razones, pero una de ellas es que desean desesperadamente que el delantero siga en la plantilla cuando se supone que su nuevo estadio cerca del Aeropuerto Internacional de Miami será inaugurado el próximo año. El equipo ha estado vendiendo paquetes de entradas y recibiendo depósitos para butacas en el nuevo estadio durante más de un año, y es razonable pensar que la demanda de dichos asientos sería menor si Messi ya no estuviera en el equipo.

Messi, de 38 años, suma 20 goles —la segunda máxima cantidad en la liga— y 11 asistencias en la temporada este año.

Firmó con Inter Miami en julio de 2023 con un contrato de dos años y medio, que en ese momento tenía un valor estimado de 150 millones de dólares. Messi fue el MVP de la MLS la temporada pasada, incluso en un año en el que se perdió 15 de los 34 partidos de la temporada regular de Inter Miami por lesiones o compromisos con la selección de Argentina.

Ha ayudado al equipo a ganar sus dos primeros trofeos, la Leagues Cup en 2023 y el Supporters’ Shield por tener el mejor récord en la MLS la temporada pasada. El club registró un aumento masivo en popularidad global con Messi en la plantilla y se espera que se beneficie aún más si permanece con Inter Miami hasta 2026, cuando Messi y Argentina buscarán revalidar su título de la Copa del Mundo, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

