Simpson roba un jonrón y anota la carrera decisiva en la victoria de Rays, 2-1 sobre Azulejos

El jardinero central Chandler Simpson le robó al mexicano Alejandro Kirk un jonrón de tres anotaciones y luego conectó un sencillo que impulsó la carrera con que los Rays de Tampa Bay superaron el miércoles 2-1 a los Azulejos de Toronto.

Los Azulejos, líderes de la División Este de la Liga Americana, vieron cortada su racha de seis victorias consecutivas, mientras que los Rays rompieron una seguidilla de tres derrotas.

El novato de Tampa Bay, Ian Seymour (4-2), trabajó siete entradas, la mejor marca de su carrera, en su cuarta apertura. Toleró una carrera sucia y cuatro hits. Ponchó a tres y dio una base por bolas.

Los Rays ganaban por 1-0 en la cuarta entrada y los Azulejos tenían corredores en segunda y tercera sin outs cuando Kirk conectó un elevado profundo por el jardín central del Steinbrenner Field. Simpson saltó y atrapó la pelota con su guante por encima de la pared, convirtiendo un posible jonrón en un elevado de sacrificio.

Simpson se fue de 4-3 en la noche. Disparó un doble en la primera entrada y anotó con un sencillo del cubano Yandy Díaz. En la séptima, conectó un sencillo al bosque derecho ante el cubano Yariel Rodríguez (2-2) para remolcar a Carson Williams.

El toletero dominicano de los Rays, Junior Caminero, salió después de la sexta entrada debido a un problema de rigidez en la espalda.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero de 4-0. El mexicano Kirk de 3-0 con una remolcada.

Por los Rays, el cubano Díaz de 2-2 con una empujada. Los dominicanos Caminero de 3-0, Christopher Morel de 4-0. El venezolano Everson Pereira de 4-0.