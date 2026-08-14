Liga de Quito saca un empate contra Mirassol en octavos de final de Copa Libertadores

Con un gol de Michael Estrada a ocho minutos del final, Liga de Quito rescató el jueves un empate 1-1 ante Mirassol en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo brasileño, que disputa por primera vez el torneo, abrió el marcador a los 15 minutos con un tanto de Eduardo, pero perdió su ventaja a los 82 con la anotación de Estrada que premió el buen juego de los ecuatorianos.

La revancha entre ambos conjuntos, que también se enfrentaron en la ronda anterior dentro del Grupo G, se realizará la próxima semana en Quito.

En el encuentro que cerró la tanda de ida de la ronda de los 16 mejores, Rosario Central y Corinthians igualaron 0-0.

Por la Copa Sudamericana, Neymar dio dos asistencias y guio a Santos al triunfo por 2-1 frente a Macará.

En el estadio José María de Campos Maia, Mirassol aprovechó una de sus primeras llegadas para adelantarse al cuarto de hora con un remate potente de Eduardo, que fue habilitado por Edson Carioca tras un mal despeje del zaguero Luis Segovia.

“Tomamos un gol que no debimos de haber tomado”, declaró Segovia. “Creo que fue un partido que debíamos haber ganado”.

Liga de Quito, campeón de la Libertadores en 2008, reaccionó y estuvo cerca de equilibrar el trámite a los 33 con un intento de gol olímpico de Fernando Cornejo, que se estrelló en el palo, y otro disparo de Estrada a los 45 que también dio en el poste.

En la segunda parte, Mirassol, que ganó sus tres compromisos como local en la fase de grupos, salió con nuevos bríos y creó peligro con tiros de media distancia de Edson Carioca y Reinaldo.

El dominio de Liga de Quito, que registró 14 remates, encontró recompensa a los 82 minutos cuando Estrada recogió un balón suelto en la entrada del área pequeña y batió al arquero Walter.

Corinthians defiende el cero contra Rosario Central

Rosario Central no pudo trasladar su dominio al tanteador y negoció un empate 0-0 como local frente a Corinthians.

El elenco argentino generó las mejores ocasiones, pero su falta de acierto en la definición le impidió sacar ventaja de cara a la revancha, que se disputará la próxima semana en Sao Paulo.

Las acciones más peligrosas del Canalla llegaron en los pies de Ángel Di María y Jaminton Campaz, que se asociaron en varias ocasiones para inquietar a la defensa de los brasileños.

“Creamos ocasiones, jugamos muy bien, pero tuvimos un rival enfrente con mucha calidad”, señaló Di María. “La pelota no entró y nos toca definirlo allá”.

Corinthians tuvo una oportunidad a los 42 minutos con un cabezazo de Matheus Bidu que golpeó dos veces el travesaño.

El Timao no contó con el delantero neerlandés Memphis Depay, a quien el club paulista decidió no renovar el contrato por razones financieras.

En la segunda parte, Rosario Central acentuó sus ataques y amenazó con un remate con poco ángulo de Gastón Ávila que contuvo el portero Hugo Souza.

A los 66 minutos, Hugo Souza llamó al árbitro Andrés Matonte y se activó el protocolo contra el racismo tras recibir insultos por parte de la hinchada de Rosario Central.

“Desafortunadamente, cada vez que venimos a jugar aquí (en Argentina) es así”, reveló Souza. “Parece algo común, pero me llamaron ‘mono y negro de m...’”. Es algo que ocurre frecuentemente aquí. Sólo puedo comunicarlo al árbitro, no tengo mucho más que hacer”.

A los 71, Di María encontró con un cambio de orientación a Campaz, que cabeceó por arriba del arco.

Corinthians jugó con un hombre menos desde los 80 minutos por la tarjeta roja que vio el volante Allan por doble amonestación.

Di María insistió a los 84 con un intento que Hugo Souza despejó hacia el saque de esquina.

Neymar brilla en victoria de Santos en Sudamericana

Santos tomó ventaja 2-1 ante Macará en el primer duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana.

En Vila Belmiro, el conjunto ecuatoriano sorprendió a los brasileños con el grito de Franco Posse a los cinco minutos.

Santos, que tuvo 71% de posesión y generó 13 tiros totales, igualó transitoriamente a los 44 con un pase filtrado de primera de Neymar para Gabriel Barbosa, quien marcó su 100mo. gol con la camiseta del Peixe.

“No vamos a ganar tres o cuatro a cero. Así es nuestro equipo”, reconoció Neymar. “Vamos a sufrir. En eso se ha convertido Santos. Es duro, con garra y determinación, pero si nos unimos, llegaremos lejos”.

Gabigol pudo haber terminado la noche con un triplete, pero sus dos anotaciones en el comienzo de la segunda parte fueron invalidadas por fuera de juego.

Neymar volvió a aparecer a los 76 con el cobro de un saque de esquina que remató Willian Arao para decretar el resultado final.

En la altura de Cusco, Cienciano goleó 6-1 a Botafogo y se convirtió en el primer equipo extranjero que le endosa seis tantos a un rival brasileño.

Un triplete de Matías Succar y un doblete de Neri Bandiera lideraron el histórico triunfo de Cienciano ante el Fogao, campeón de la Libertadores en 2024.

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