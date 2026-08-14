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Shelton revalida título del National Bank Open al vencer a Nakashima en final entre estadounidenses

MONTREAL
MONTREAL (AP)

Ben Shelton defendió con éxito su título del National Bank Open al vencer el jueves a Brandon Nakashima por 6-3, 7-6 (4) en una final entre estadounidenses.

Shelton, quinto preclasificado, suma siete títulos en su carrera en el circuito de la ATP. Este año se coronó también en Dallas, Múnich y Stuttgart. El año pasado conquistó este mismo certamen pero en Toronto.

Esta vez, no cedió un set en el torneo.

Nakashima, 28º preclasificado, ganó su único título del circuito en 2022 en San Diego.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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