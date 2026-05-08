Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Libertadores: Empate entre Platense y Peñarol clasifica a Corinthians a octavos de final

Sin entrar a la cancha, Corinthians se convirtió el jueves en el segundo clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores tras aprovecharse del empate 1-1 entre Platense y Peñarol.

El Timao, que el miércoles igualó 1-1 en su visita a Independiente Santa Fe, lidera el Grupo E con 10 puntos y ya aseguró su presencia en la siguiente fase. Con el empate registrado como local, Platense quedó en el segundo lugar con siete unidades. Santa Fe y Peñarol suman dos y evitaron una temprana eliminación cuando restan dos fechas por disputarse.

Corinthians se unió a Independiente Rivadavia, que el miércoles obtuvo el pase luego de empatar 1-1 con Fluminense y afianzarse como puntero del Grupo C.

En el estadio Ciudad de Vicente López, Peñarol, cinco veces campeón del torneo, abrió el marcador a los 29 minutos a través de Facundo Batista, quien recogió un balón suelto en la entrada del área y soltó un zurdazo que batió por elevación al arquero Matías Borgogno.

El Manya no ha podido ganar en sus cuatro presentaciones y depende de otros resultados para seguir con vida en la competición.

Relacionados

Platense, que compite por primera vez en el certamen, equilibró el trámite a los 39 con un remate cruzado del lateral Agustín Lagos.

Debutante Mirassol gana y queda como único puntero

En su primera participación en la Libertadores, Mirassol consiguió su tercer triunfo como local al vencer 2-0 a Liga de Quito.

El equipo brasileño se impuso con las anotaciones de Lucas Oliveira a los 47 minutos y de Reinaldo, de penal, a los 61.

Mirassol quedó en lo más alto del Grupo G con nueve puntos, tres más que Lanús y Liga de Quito.

Más tarde se completaba la cuarta fecha de la fase de grupos con los encuentros Coquimbo–Universitario, Independiente Medellín–Flamengo y Junior–Cerro Porteño.

Relacionados

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in