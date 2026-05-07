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Bo Naylor pega jonrón de 3 carreras y asegura triunfo 8-5 de Guardianes sobre Reales

GUARDIANES-REALES
GUARDIANES-REALES (AP)

Bo Naylor conectó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y Kyle Manzardo pegó un doble de dos carreras que abrió el marcador en la primera entrada para guiar la victoria el jueves 8-5 de los Guardianes de Cleveland sobre los Reales de Kansas City.

Los Guardians recibieron a Seth Lugo con cinco hits en una primera entrada de tres carreras, destacada por el doble de Manzardo contra la pared en el jardín derecho-central.

Petey Halpin impulsó la primera carrera de su carrera en las Grandes Ligas con un sencillo en la tercera entrada, ampliando la ventaja de Cleveland a 4-0.

En la sexta, Halpin recibió base por bolas, se robó la segunda y anotó por un passed ball de Carter Jensen para poner el juego 5-1.

El jonrón de Naylor al bullpen del jardín derecho aseguró la victoria.

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Slade Cecconi (2-4) limitó a los Realea a dos carreras con seis hits en cinco episodios y un tercio. mientras otorgaba tres bases por bolas y ponchaba a tres.

Cade Smith ponchó a dos para conseguir su décimo salvamento.

Con la serie de cuatro juegos dividida, los Guardianes han ganado o dividido nueve series consecutivas contra rivales de la División Central de la Liga Americana, con marca de 22-8 desde que perdieron 2 de 3 en Kansas City el 26-27 de julio de 2025.

Chase DeLauter conectó un doble para extender su racha de hits a un récord personal de 11 juegos, mientras batea para .487.

El sencillo impulsor de Maikel Garcia puso a Kansas City en el marcador en la quinta.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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