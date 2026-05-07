McCarthy conecta grand slam y Rockies vencen 6-2 a Mets para cortar racha de 6 derrotas

Jake McCarthy conectó un grand slam e igualó su mejor marca personal con cinco carreras impulsadas, para que los Rockies de Colorado rompieran una seguidilla de seis derrotas al doblegar el jueves 6-2 a los Mets de Nueva York.

Al poner fin a su mala racha, los Rockies evitaron apenas lo que hubiera sido su tercera estadía de al menos seis juegos en casa sin triunfo en la historia de la franquicia.

El grand slam en la octava entrada rompió un empate 2-2 y fue el segundo jonrón en días consecutivos para McCarthy, quien había llegado a la serie sin cuadrangulares en sus 22 duelos anteriores con al menos un turno al bate.

El jonrón, que envió la pelota apenas por dentro del poste de foul del jardín derecho, se ratificó tras la revisión del video por parte de los umpires.

McCarthy, que batea para .354 desde el 5 de abril, había empatado el juego previamente en la sexta entrada con un doble impulsor al jardín central.

El venezolano Antonio Senzatela (2-0) lanzó dos entradas sin permitir carreras para acreditarse la victoria. El bullpen de Colorado dejó en blanco a los Mets durante 3 1/3 entradas, tramo en el que permitió apenas un hit.

Craig Kimbrel (0-2) cargó con la derrota tras permitir el grand slam de McCarthy, un batazo que desmejoró su efectividad de 3.68 a 7.56.

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