Leverkusen ficha al joven extremo Afonso Moreira procedente del Lyon

Bayer Leverkusen fichó al internacional juvenil portugués Afonso Moreira por alrededor de 30 millones de euros (34 millones de dólares) procedente del club francés Lyon.

El club alemán acordó pagar hasta 33,6 millones de euros (38,5 millones de dólares) por el extremo de 21 años, informó Lyon en su sitio web, incluida una posible suma de 4,1 millones de euros (4,7 millones de dólares) en bonificaciones.

Moreira se había incorporado a Lyon desde Sporting por 2 millones de euros el año pasado, señaló el club francés.

Moreira anotó ocho goles y dio 11 asistencias en 37 partidos de la liga y la copa de Francia, además de la Liga Europa, la temporada pasada.

Moreira firmó un contrato con Leverkusen hasta junio de 2031, indicó el club de la Bundesliga en un comunicado.

“Moreira es un atacante rápido, ágil y habilidoso, con capacidad para definir, y tiene una excelente visión para encontrar a sus compañeros”, afirmó el director deportivo de Leverkusen, Simon Rolfes. “Su velocidad y su estilo de juego intenso encajan perfectamente con nuestro equipo”.

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