LeBron James anota dos tiros libres clave y Lakers vencen 116-114 a Suns tras dejar ir ventaja de 20

LeBron James encestó dos tiros libres con 3,9 segundos restantes, Luka Doncic anotó 29 puntos y los Lakers de Los Ángeles se recuperaron de perder una ventaja de 20 puntos en el último cuarto para superar 116-114 a los Suns de Phoenix el domingo por la noche.

Phoenix iba perdiendo 99-79 con 7:48 por jugar, pero tomó una ventaja de 114-113 con 12,2 segundos restantes gracias a un triple de Dillon Brooks sobre James, quien hizo contacto con él después del tiro. Brooks chocó con James al regresar por la cancha, ganándose su segunda falta técnica y una expulsión.

Más importante aún, le dio a los Lakers un tiro libre, pero James lo falló.

En la siguiente posesión, James fue objeto de una falta en un intento de triple por Devin Booker con 3,9 segundos restantes. El veterano de 40 años, quien terminó con 26 puntos, falló el primer tiro libre pero encestó los dos últimos para darle a los Lakers una ventaja de 115-114.

Grayson Allen de Phoenix lanzó un tiro incómodo al sonar la bocina, pero no acertó.

Jaxson Hayes realizó una poderosa clavada sobre Oso Ighodaro de Phoenix para darle a los Lakers una ventaja de 79-77 con 2:24 por jugar en el tercer cuarto. Fue parte de una racha de 24-0 en un lapso de ocho minutos en el tercer y cuarto cuartos que terminó con una ventaja de 95-77.

El pívot de los Lakers, Deandre Ayton, tuvo 20 puntos y 13 rebotes contra su antiguo equipo. Ayton jugó sus primeras cinco temporadas en la NBA en Phoenix después de ser seleccionado con la primera elección general en 2018.

