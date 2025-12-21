Leonard anota 32, su máximo de la temporada, y Clippers vencen 103-88 a Lakers

Kawhi Leonard anotó 32 puntos, su máximo de la temporada, y los Clippers de Los Ángeles, que venían en una mala racha, se apoyaron en sus tiros de tres puntos para lograr el sábado por la noche una victoria de 103-88 sobre LeBron James y unos diezmados Lakers de Los Ángeles, rompiendo una racha de cinco derrotas consecutivas.

Luka Doncic, el líder anotador de la NBA, no regresó para los Lakers después del medio tiempo debido a una contusión en la parte inferior de la pierna. Anotó 12 puntos y consiguió cinco rebotes en 19 minutos después de fallar sus primeros seis tiros. Doncic venía de un triple-doble de 45 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias en Utah el jueves.

James, quien cumplirá 41 años el 30 de diciembre, lideró a los Lakers con 36 puntos, su máximo de la temporada.

James Harden sumó 21 puntos y diez asistencias para los Clippers. John Collins añadió 17 puntos y 12 rebotes.

Los Clippers acertaron 16 de 43 desde la línea de tres puntos, con Leonard igualando su máximo de la temporada con cuatro, Harden encestando cuatro y Brook Lopez anotando tres desde el banquillo. Los Lakers fallaron 32 intentos de tres puntos.

