Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Bane anota 32 puntos, incluida la canasta ganadora, y Magic vence a Jazz en tiempo extra

MAGIC JAZZ
MAGIC JAZZ (AP)

Desmond Bane anotó 32 puntos, incluyendo la bandeja ganadora con 0.9 segundos restantes en tiempo extra, para ayudar al Magic de Orlando a superar el sábado por la noche 128-127 al Jazz de Utah.

Paolo Banchero añadió 23 puntos, nueve rebotes, nueve asistencias y bloqueó dos tiros para ayudar a Orlando a romper una racha de dos derrotas consecutivas como visitante. Anthony Black contribuyó con 20 puntos, seis rebotes y cinco asistencias.

George lideró a Utah con 27 puntos y nueve asistencias. Svi Mykhailiuk sumó 23 puntos mientras que Isaiah Collier tuvo 18 puntos y nueve asistencias. Kevin Love añadió 16 puntos y un máximo de la temporada de 16 rebotes desde el banquillo.

El Jazz, que jugó su segundo partido consecutivo sin su máximo anotador Lauri Markkanen, remontó un déficit de 19 puntos y lo llevaron a tiempo extra con una bandeja de Collier con 5.2 segundos restantes en el tiempo reglamentario.

Noah Penda, quien terminó con 13 puntos y 12 rebotes, anotó las últimas tres canastas durante la racha, culminando en un mate.

Relacionados

Banchero ayudó al Magic a alejarse por segunda vez. Anotó o asistió en seis de ocho canastas durante una racha de 19-2 que extendió la ventaja de Orlando a 97-78.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in