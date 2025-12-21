Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Blazers vencen a Kings 98-93 y barren la serie a visita recíproca

TRAIL BLAZERS-KINGS
TRAIL BLAZERS-KINGS (AP)

Deni Avdija contabilizó 24 puntos, diez asistencias y siete rebotes, y los Trail Blazers de Portland superaron el sábado 98-93 a los Kings de Sacramento para barrer una serie a visita recíproca.

Como locales, los Blazers vencieron a los Kings por 134-133 en tiempo extra el jueves por la noche, con los tiros libres de Avdija en las postrimerías del encuentro. Avdija ha anotado 20 puntos o más en todos los encuentros de esta temporada salvo cinco.

Shadedon Sharpe agregó 23 puntos, Toumani Camara sumó 15 y Donovan Clingan terminó con 14 unidades y 14 rebotes. Portland ha ganado tres duelos seguidos para mejorar a 12-16.

Dennis Schroder anotó 21 puntos por Sacramento, y el novato Maxime Raynaud totalizó 17 tantos y 12 rebotes. Los Kings han perdido cinco encuentros seguidos y nueve de diez para caer a 6-22.

La estrella de Sacramento, Domantas Sabonis, sigue fuera con una lesión en la rodilla izquierda por unas cuatro o cinco semanas.

Relacionados

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in