Blazers vencen a Kings 98-93 y barren la serie a visita recíproca

Deni Avdija contabilizó 24 puntos, diez asistencias y siete rebotes, y los Trail Blazers de Portland superaron el sábado 98-93 a los Kings de Sacramento para barrer una serie a visita recíproca.

Como locales, los Blazers vencieron a los Kings por 134-133 en tiempo extra el jueves por la noche, con los tiros libres de Avdija en las postrimerías del encuentro. Avdija ha anotado 20 puntos o más en todos los encuentros de esta temporada salvo cinco.

Shadedon Sharpe agregó 23 puntos, Toumani Camara sumó 15 y Donovan Clingan terminó con 14 unidades y 14 rebotes. Portland ha ganado tres duelos seguidos para mejorar a 12-16.

Dennis Schroder anotó 21 puntos por Sacramento, y el novato Maxime Raynaud totalizó 17 tantos y 12 rebotes. Los Kings han perdido cinco encuentros seguidos y nueve de diez para caer a 6-22.

La estrella de Sacramento, Domantas Sabonis, sigue fuera con una lesión en la rodilla izquierda por unas cuatro o cinco semanas.

