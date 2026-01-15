Lens se convierte en un serio rival para el PSG en la lucha por el título de Francia

Lens ha pasado de ser un sorprendente líder a un serio contendiente al título en la liga francesa.

A pesar de contar con recursos modestos, el técnico Pierre Sage ha hecho un trabajo notable para mantener a su equipo por delante del campeón defensor Paris Saint-Germain.

El PSG, con abundantes recursos económicos, atrapó su 13º título de liga la temporada pasada, Lens conquistó su único título en 1998. Sin embargo, Lens exigió al máximo al PSG en la temporada 2022-23 y terminó como subcampeón por un punto.

Ahora, Lens se encuentra por delante del club capitalino esta temporada y ocho puntos por encima del tercero Marsella, de cara a la 18ª jornada de la Ligue 1 de este fin de semana.

Enfrentamientos clave

Los dirigidos por Sage confían establecer un récord del club con su décima victoria consecutiva en todas las competiciones cuando reciba al penúltimo Auxerre el sábado.

El excelente trabajo en equipo y una firme defensa son características de Lens, que ha mantenido su portería a cero en cinco de los últimos nueve partidos.

Por su parte, el PSG afronta un complicado partido en casa contra el cuarto Lille el viernes en el Parque de los Príncipes, días después de ser eliminado de la Copa de Francia en casa por su rival de la capital, el Paris FC.

El Marsella se enfrenta el sábado a Angers, que marcha mitad de tabla, y no puede permitirse perder puntos para no ser desplazado por Lille.

En tanto, el irregular Mónaco ha caído a mitad de tabla y necesita recuperarse con una victoria en casa contra Lorient el viernes.

Jugadores a seguir

Los aficionados de Lyon esperan ver al delantero brasileño Endrick en acción en casa contra Brest el domingo.

Endrick llegó cedido por el Real Madrid hasta el final de la temporada y anotó en su debut con el club en la Copa de Francia el domingo.

Después de perderse 14 partidos debido a una lesión en el hombro, el delantero del Marsella Amine Gouiri está recuperando su forma. Anotó dos veces y aportó una asistencia en una victoria por 9-0 en la Copa de Francia el martes.

Nantes se ha ganado una reputación por tener una fuerte academia juvenil y Tylel Tati es el último producto. El defensor central de 17 años mostró su temple en la victoria 2-0 en Marsella y parece listo para jugar en casa contra el Paris FC el domingo.

Jonathan Ikoné, delantero del Paris FC, fue el verdugo del PSG, su antiguo club, en la Copa de Francia al anotar el gol decisivo. Ikoné aún no ha anotado en la liga.

Fuera de acción

El fichaje de Paul Pogba con Mónaco no está funcionando como se esperaba, con el volante francés inactivo por una lesión del isquiotibial.

El campeón mundial en 2018 también ha lidiado con problemas en el muslo y el tobillo desde que se unió al club en la pretemporada, después de más de dos años alejado del fútbol en una carrera afectada por lesiones, problemas fuera del campo y una suspensión por dopaje.

Pogba esperaba relanzar su carrera a tiempo para formar parte del equipo de Francia para la Copa del Mundo, pero hasta ahora solo ha jugado 30 minutos en tres apariciones como suplente.

La larga lista de lesiones de Mónaco incluye al defensor Mohammed Salisu (ligamento cruzado anterior), el extremo Ansu Fati (isquiotibiales), el portero Lukas Hradecky (rodilla) y el extremo Takumi Minamino (ligamento cruzado anterior).

Fuera del campo

Se informa que los delanteros Jérémie Boga y Terem Moffi están tratando de rescindir sus contratos con Niza después de ser agredidos por sus propios seguidores tras un partido el 30 de noviembre.

Después de una derrota 3-1 en Lorient, la sexta consecutiva, los jugadores de Niza fueron confrontados por un gran número de enfadados aficionados cuando regresaron al centro de entrenamiento y academia del club.

Boga y Moffi recibieron golpes en la cabeza y la ingle y desde entonces han estado de baja médica. Según el diario deportivo L'Équipe, su caso está siendo examinado por el comité legal de la liga francesa.

