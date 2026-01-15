Álvaro Arbeloa se topa con una pesadilla en su debut con el Real Madrid

Álvaro Arbeloa intentó dejar su huella en el Real Madrid en su primer partido a cargo.

Un Madrid con juveniles que jugaron para Arbeloa en el filial del club fue eliminado de la Copa del Rey en los octavos de final por el Albacete de la segunda división al sucumbir el miércoles por 3-2.

Arbeloa tomó las riendas el lunes tras la destitución de Xabi Alonso. “Debacle Total”, rotuló el diario deportivo español Marca en su portada del jueves sobre una foto de un abatido Arbeloa.

Si alguien debería conocer los peligros de subestimar la Copa del Rey, ese debería ser Arbeloa.

Aunque ganó múltiples títulos con el Madrid como un aguerrido lateral derecho, también fue parte de una de las peores derrotas en la gloriosa historia del club, el 4-0 ante el Alcorcón de la tercera división en 2009, que desde entonces se conoce en el deporte español como el "Alcorconazo".

Ahora debe revivir a un equipo que aún no ha ganado un título importante desde que Kylian Mbappé llegó hace dos veranos para mostrar su máximo potencial y levantar el trofeo de La Liga española ao la Liga de Campeones. Alonso no pudo inspirar a un grupo que terminó la temporada pasada sin trofeos bajo el mando de Carlo Ancelotti.

Arbeloa y sus jugadores pueden esperar una bienvenida difícil el sábado por parte de los descontentos aficionados del Madrid cuando Levante visite el estadio Santiago Bernabéu en La Liga.

“Si alguno es el responsable o culpable, soy yo. Yo he tomado las decisiones de la alineación, cómo queríamos jugar y los cambios”, manifestó Arbeloa. “Si alguien quiere calificar esta derrota como un fracaso, lo entiendo perfectamente. Yo he fracasado muchas veces en mi vida y he sufrido eliminaciones duras, también coperas, e incluso peores que esta".

"Si algo he entendido en la vida es que el fracaso está de camino al éxito, no en direcciones opuestas. He perdido muchas veces, no creo que las derrotas marquen”, agregó.

Partidos clave

Enfrentar a un Levante amenazado por el descenso debería ser un trámite fácil para el Madrid en el Bernabéu. Pero lo mismo se dijo del Albacete, que se encuentra en el puesto 17 en la clasificación de la segunda división de 22 equipos.

Levante también tiene sus razones para esperar dar otra sorpresa al tambaleante equipo. El equipo con sede en Valencia está invicto en tres partidos y su último partido fuera de casa fue una victoria por 3-0 en Sevilla en el debut del entrenador Luís Castro.

El Madrid se encuentra en el segundo lugar, a cuatro puntos del líder Barcelona, que el domingo visita a la Real Sociedad, que no ha perdido en dos partidos bajo el entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo.

El tercero Villarreal visita el sábado al Real Betis. El Submarino Amarillo está a cuatro puntos del Madrid y con un partido menos.

Jugadores a seguir

Todo el equipo del Madrid estará en la mira contra Levante tras derrotas consecutivas ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, que fue el último partido de Alonso, y Albacete.

Pero todas las miradas también estarán puestas en la toma de decisiones de Arbeloa. Prescindió de la convocatoria a Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni y Rodrygo para el partido contra Albacete. Vinícius Júnior y Federico Valverde fueron los únicos pesos pesados del plantel en su once titular.

Por lo tanto, sería una sorpresa no ver a Bellingham y Tchouaméni regresar al mediocampo y a Thibaut Courtois de vuelta en la portería al inicio del partido el sábado.

Fuera de acción

Mbappé fue descartado para el partido contra Albacete mientras se recuperar completamente de un esguince en la rodilla izquierda. El máximo goleador de La Liga ha hecho solo una breve aparición — los últimos 15 minutos contra el Barcelona — y se ha perdido tres partidos para el Madrid este mes. No se sabe si estará listo para jugar contra Levante.

Fuera del campo

Hablando después de la vergonzosa derrota de su equipo, Arbeloa dijo que el equipo que heredó de Alonso estaba lejos de su mejor forma.

“Tenemos mucho margen de mejora en lo físico y para eso está (el preparador físico) Antonio (Pintus), para darnos un punto más. Hace falta”, indicó.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes