Leipzig empata y Hoffenheim gana en partidos retrasados por el clima en la Bundesliga

Martijn Kaars anotó un penal en tiempo de descuento para que el St. Pauli empatara el martes 1-1 y le negara al Leipzig los tres puntos en su partido de la Bundesliga que se retrasó por el clima.

El defensor de Leipzig, David Raum, resbaló en un momento inoportuno al perder el balón y derribó a Kaars, concediendo así el penal.

El portero de Leipzig, Péter Gulácsi, alcanzó a tocar el balón con los dedos, pero no pudo detener el bien ejecutado disparo de Kaars, y el equipo local celebró como si hubiera ganado.

Fue el segundo punto consecutivo que consigue el St. Pauli después del empate en el derbi contra el Hamburger SV, y lo elevó un punto por encima del colero Heidenheim, con 15 rondas por jugar.

Leipzig se movió al cuarto lugar, la última plaza de clasificación para la lucrativa Liga de Campeones, por delante de Stuttgart por diferencia de goles.

Yan Diomande anotó a mitad del segundo tiempo para el club respaldado por Red Bull, que no logró clasificarse para ninguna competición europea la temporada pasada.

También el martes, Hoffenheim consolidó el tercer lugar con una victoria 2-0 en Werder Bremen a pesar de terminar con diez hombres.

Alexander Prass abrió el marcador con un brillante disparo antes del descanso, y Grischa Prömel hizo el 2-0 al inicio del segundo tiempo justo después de que Hoffenheim perdiera a Wouter Burger, quien fue expulsado tras reviar VAR por una entrada peligrosa sobre Cameron Puertas.

Hoffenheim tiene una ventaja de tres puntos sobre Leipzig.

Ambos partidos del martes habían sido cancelados a principios de este mes debido a fuertes nevadas, hielo y ventiscas en el norte de Alemania, incluyendo Hamburgo y Bremen.

Antes de los partidos, los cuatro equipos se alinearon detrás de pancartas que decían "Recordamos" para conmemorar el Día Internacional para Conmemorar el Holocausto, que se celebra cada año el 27 de enero. Es el aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el más notorio de los campos de exterminio nazis alemanes.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes