Meillard gana la última prueba de slalon gigante y niega al brasileño Pinheiro Braathen la victoria

Loic Meillard ganó la última prueba de eslalon gigante masculino en la Copa del Mundo antes de los Juegos Olímpicos, negándole a Lucas Pinheiro Braathen lo que habría sido la segunda victoria para Brasil.

Pinheiro Braathen tenía una ligera ventaja sobre Meillard después de la serie inicial del martes, pero no pudo mantener su ventaja después de que el esquiador suizo registrara el segundo mejor tiempo en la última serie.

En noviembre pasado, Pinheiro Braathen ganó la prueba de eslalon en Finlandia, dando a Brasil su primera victoria en una carrera de esquí de alto nivel.

Meillard ganó la carrera del martes bajo los reflectores en la helada pista de Planai por 0,73 segundos, logrando su segunda victoria de la temporada en la Copa del Mundo y la novena en total.

"Siempre ha sido una pista que me ha gustado. Y tener buenos recuerdos de la primera victoria en slalon gigante y ganar de nuevo aquí es increíble", afirmó Meillard, quien también ganó el evento hace tres años.

El poco conocido Alban Elezi Cannaferina registró el mejor tiempo en la segunda manga y pasó de la octava posición hasta la tercera, a 0,90 de Meillard, logrando el primer podio de su carrera.

Elezi Cannaferina fue el campeón mundial junior en 2023 y obtuvo el undécimo lugar en el slalon gigante en Noruega en marzo del año pasado, su mejor resultado en la Copa del Mundo hasta ahora.

Su impresionante serie final dejó al campeón olímpico, Marco Odermatt, fuera del podio y en cuarto lugar, a 0,36 del francés.

La carrera del martes en Austria fue el último slalon gigante antes de la competencia olímpica a partir del 14 de febrero en Bormio. Un eslalon nocturno en la misma colina está programado para el miércoles.

