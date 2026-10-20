LeBron James inicia su año 24 en la NBA con Filadelfia y persigue un 4to título con 4 franquicias

No hay mucho que el alero de Filadelfia LeBron James tenga que perseguir esta temporada, al menos desde un punto de vista estadístico.

Ya es el líder anotador en la historia de la NBA. También es el líder en partidos, minutos, tiros de campo y tiros de campo intentados. Y está entrando en el año 24 de su carrera —otro récord, del que se adueñó en solitario el año pasado porque nadie había superado nunca las 22 temporadas antes de que él apareciera.

“Tengo mucha experiencia en este juego, obviamente”, dijo James. “Así que espero poder aportar esa experiencia, aportar ese conocimiento, aportar el plan a los chicos que están tratando de lograr algunas cosas que no han hecho en su carrera”.

Entonces, ¿por qué sigue jugando? ¿Y qué está persiguiendo?

Un vistazo a todo, en cifras:

4, como en campeonatos con cuatro equipos

James no juega por dinero (se estima que es multimillonario), no juega por legado (lo tiene asegurado hace mucho), no juega por récords (ya tiene suficientes).

Juega por anillos.

Nunca alcanzará los 11 títulos de Bill Russell; necesitaría dos coronas más para empatar los seis de Michael Jordan, pero James —si gana uno en Filadelfia— sería el primer jugador en formar parte de campañas de campeonato con cuatro franquicias.

Ya ganó con Cleveland, Miami y Los Ángeles. Sumar a los 76ers a la lista sería un broche de oro notable en su carrera.

11, su nuevo total de entrenadores

Nick Nurse será el 11mo entrenador en la carrera de James, sin contar a los interinos ni eventos como los Juegos Olímpicos y los de Estrellas.

James llega a esta temporada tras haberse enfrentado a 141 entrenadores principales en su carrera de temporada regular, con cuatro nombres nuevos —Dusty May, de Dallas; Sean Sweeney, de Orlando; Micah Nori, de Portland; y JJ Redick, de los Lakers— listos para sumarse a esa lista.

Tiros de 2 puntos

James superó el título de puntos de Kareem Abdul-Jabbar hace unos años. No alcanzará a Abdul-Jabbar en tiros de dos unidades; la diferencia allí es de más de 2.500 canastas.

Pero podría subir al número 2 en la lista de tiros de 2 puntos esta temporada. James inicia la campaña con 13.325, o 118 menos que Karl Malone, quien segundo en la lista.

Y con 302 intentos desde la zona de 2 puntos, James superaría a Elvin Hayes para quedar tercero en esa lista. Probablemente no alcanzará a Abdul-Jabbar ni a Malone en ese rubro.

Triples

James es sexto por ahora en la lista de triples, y probablemente se mantenga justo ahí esta temporada.

De hecho, podría caer un puesto al número 4 en la lista de triples intentados. Damian Lillard, de Portland, está de vuelta esta temporada y está a solo nueve triples intentados de James para ese tercer lugar. Es razonable pensar que Lillard intentará más triples que James esta temporada.

¿Número 1 en tiros libres?

Es posible que, si James juega sus dos temporadas contratadas en Filadelfia, alcance a Malone como el jugador con más tiros libres intentados en la historia de la temporada regular de la NBA. Malone tiene 13.188; James está en 12.051.

James es número 2 en tiros libres anotados, detrás de Malone, y necesitaría encestar 905 más para empatar en el primer puesto. Eso no parece probable.

Número 2 en asistencias

James comienza esta temporada como número 4 en la lista de asistencias con 12.016, a solo 75 del número 3, Jason Kidd.

La pregunta entonces es si James puede llegar al número 2, actualmente en manos de Chris Paul con 12.552. Olvídense de moverse al número 1 aquí; John Stockton tuvo 15.806 asistencias, y James no estará ni cerca de eso cuando se retire.

¿Alcanzar a Jordan en robos?

Uno de los premios que James nunca ganó fue el de jugador defensivo del año, pese a que muchos de sus equipos y entrenadores presionaron con fuerza por ese reconocimiento a lo largo de los años.

La historia dirá que tenían argumentos.

Obviamente, hay más en la defensa que solo los robos, pero James inicia esta temporada al alcance del número 5, Gary Payton (a 28 robos), y del número 4, Michael Jordan (a 97 robos), en la lista de la NBA en esa categoría.

Ese probablemente sería su techo: Stockton, Paul y Kidd ocupan los tres primeros puestos en la lista de robos, probablemente todos fuera del alcance de James incluso si juega dos temporadas más.

El misterio del 27-7-7

Los promedios de carrera de James son 27 puntos, siete rebotes y siete asistencias por partido.

Lo raro. James nunca ha terminado ninguno de sus 1.622 partidos de la NBA con exactamente 27 puntos, siete rebotes y siete asistencias.

Ha tenido 82 partidos con exactamente 27 puntos, 232 partidos con exactamente siete rebotes y 222 partidos con exactamente siete asistencias. Pero nunca ha registrado esas cifras exactas en las tres categorías en el mismo partido.

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