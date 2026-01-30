Lazio supera al Genoa en la Serie A con penal en el tiempo añadido de Cataldi

Danilo Cataldi convirtió un penal en el décimo minuto del tiempo añadido para darle el viernes la victoria 3-1 a la Lazio sobre el Genoa en la Serie A.

La Lazio estaba dominaba después de tomar una ventaja de 2-0 al inicio del segundo tiempo gracias a un penal de Pedro para abrir el marcador antes de que Kenneth Taylor duplicara la ventaja.

Aunque la Lazio es uno de los tres equipos en la Serie A con más porterías a cero —11—, el Genoa estaba invicto en sus cinco partidos anteriores y logró empatar el marcador. Ruslan Malinovskyi anotó con otro penal y Vitinha igualó 15 minutos antes del final.

La Lazio subió un lugar en la clasificación, colocándose en el octavo puesto.

Génova, a pesar de tener una de las peores defensas en la Serie A, estaba en el puesto 13 y empatado en puntos con Cremonese, Parma y Torino.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes