Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Lazio supera al Genoa en la Serie A con penal en el tiempo añadido de Cataldi

ITALIA-LIGA
ITALIA-LIGA (AP)

Danilo Cataldi convirtió un penal en el décimo minuto del tiempo añadido para darle el viernes la victoria 3-1 a la Lazio sobre el Genoa en la Serie A.

La Lazio estaba dominaba después de tomar una ventaja de 2-0 al inicio del segundo tiempo gracias a un penal de Pedro para abrir el marcador antes de que Kenneth Taylor duplicara la ventaja.

Aunque la Lazio es uno de los tres equipos en la Serie A con más porterías a cero —11—, el Genoa estaba invicto en sus cinco partidos anteriores y logró empatar el marcador. Ruslan Malinovskyi anotó con otro penal y Vitinha igualó 15 minutos antes del final.

La Lazio subió un lugar en la clasificación, colocándose en el octavo puesto.

Génova, a pesar de tener una de las peores defensas en la Serie A, estaba en el puesto 13 y empatado en puntos con Cremonese, Parma y Torino.

Relacionados

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in