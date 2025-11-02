LaVine y DeRozan lideran a los Kings en victoria 135-133 sobre los Bucks

Zach LaVine anotó 31 puntos, DeMar DeRozan sumó 29, y los Kings de Sacramento resistieron un ataque tardío para mantener una victoria el sábado de 135-133 sobre los Bucks de Milwaukee.

Los Bucks, que estaban detrás 108-102 al entrar en el último período, se acercaron a 133-132 con un triple de Miles Turner desde la esquina derecha con 51 segundos restantes.

DeRozan falló un tiro en suspensión en la siguiente posesión de los Kings, pero los Bucks no lograron capitalizar cuando Giannis Antetokounmpo perdió el balón con un mal pase con 19 segundos por jugar.

Domantas Sabonis tuvo 24 puntos y 13 rebotes y Schroder anotó 24 puntos para los Kings.

Antetokounmpo, quien no jugó en la victoria de los Bucks 120-110 sobre Golden State el jueves debido a molestias en la rodilla izquierda, tuvo 26 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias en 32 minutos.

Sacramento, que estuvo detrás por 15 al principio, superó a los Bucks 38-31 en el tercer cuarto.

Los Kings estaban detrás 47-36 después del primer cuarto, pero empataron a 70 con triples consecutivos de Schroder y LaVine. Gary Trent Jr. encestó el segundo de dos tiros libres para poner a los Bucks arriba 71-70 al medio tiempo.

