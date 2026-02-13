Tres goles en la 1ra mitad encaminaron al Dortmund a vencer al Mainz

Al compás de tres goles de cabeza en el primer tiempo, Borussia Dortmund venció el viernes 4-0 a Mainz para ampliar a 15 partidos su racha invicta en la Bundesliga y recortar a tres puntos la distancia con el líder Bayern Múnich.

El Bayern visita a Werder Bremen el sábado.

Aunque su rendimiento en Europa ha sido flojo, Dortmund ha sido el equipo más en forma en la Bundesliga y llegó al partido con cinco victorias seguidas y arrolló a Mainz desde el saque inicial.

Serhou Guirassy abrió el camino del triunfo con un cabezazo perfecto tras un tiro libre desde la derecha a los nueve minutos y, seis minutos después, el marcador quedó 2-0.

De nuevo, el daño llegó con un centro desde la derecha y un cabezazo: Maximilian Beier conectó el envío de Ryerson en el segundo palo.

Guirassy cerró una primera parte casi perfecta cuando su cabezazo, prácticamente sobre la raya de gol, puso el 3-0 poco antes del descanso.

El cuarto del Dortmund fue obra de Ramy Bensebaini tras un tiro de esquina a nueve minutos del final.

Fue un duro despertar para un Mainz que parecía haber dejado atrás sus problemas de inicio de temporada en las últimas semanas.

La victoria del fin de semana pasado ante Augsburgo lo sacó de la zona de descenso por primera vez desde septiembre. La derrota del viernes lo dejó 14to, con cuatro puntos por encima de la zona de descenso, pero con apenas dos de ventaja sobre Wolfsburgo y Werder Bremen, ambos con un partido pendiente.

