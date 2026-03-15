Laporta logra una victoria contundente y seguirá 5 años más al frente del FC Barcelona

Joan Laporta fue reelegido como presidente del FC Barcelona por otros cinco años tras ganar el domingo una votación de liderazgo entre los socios del gigante del fútbol español.

Poco después de la medianoche en Barcelona, el club anunció que Laporta había ganado.

Su único rival, Víctor Font, había reconocido antes la derrota y felicitó a Laporta “por su incuestionable victoria”. Laporta recibió casi el 68% de los votos, con el 75% escrutado.

El club informó que más de 48.000 de los 114.000 socios del Barça emitieron su voto en el estadio Camp Nou o en otras cuatro mesas electorales repartidas por Cataluña, en el noreste de España, y en Andorra.

Laporta presidió con éxito al Barça entre 2003 y 2010, durante los años de gloria del técnico Pep Guardiola y un joven Lionel Messi.

Volvió a ser elegido para el cargo en 2021, cuando el club atravesaba una situación económica desesperada tras el gasto desmedido en jugadores del presidente Josep Bartomeu y el golpe financiero de la pandemia de COVID-19.

Laporta respondió a la crisis al decidir que Barcelona ya no podía permitirse a Messi, quien se marchó al Paris Saint-Germain, y al vender algunos activos del club, incluido el 25% de sus derechos televisivos de la liga española para los próximos 25 años.

La deuda del club, sin embargo, ha aumentado bajo la gestión de Laporta, al pasar de 1.300 millones de euros a más de 2.000 millones de euros (2.300 millones de dólares) durante su mandato.

La campaña de Font intentó presentar a Laporta como un gestor irresponsable que había arruinado el futuro del club, pero Laporta convenció a más socios con su mensaje de que había salvado al club de la ruina y de que ahora necesitaba otro mandato para terminar el trabajo.

Laporta, de 63 años, se vio favorecido por el buen rendimiento del equipo bajo la dirección del técnico Hansi Flick y por la irrupción de un nuevo jugador estrella, Lamine Yamal.

Defendió su gestión financiera al destacar que el club ha reducido el gasto en salarios de jugadores y ha incrementado sus ingresos. El aumento de la deuda también se debió en parte a una largamente postergada remodelación del Camp Nou, el estadio de fútbol más grande de Europa, que elevará los ingresos una vez finalizada en los próximos meses.

Las elecciones del Barça tienen muchos de los rasgos de una elección política real, con una larga campaña que fue seguida intensamente por los aficionados del Barcelona en Cataluña y por los medios locales.

El técnico Flick y varios jugadores de los equipos masculino y femenino de fútbol del club, así como de sus otras secciones deportivas —entre ellas baloncesto y balonmano—, votaron en el Camp Nou el domingo.

La elección se celebró el mismo día en que el equipo masculino de Barcelona venció a Sevilla 5-2 para mantener su liderato en la liga española.

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