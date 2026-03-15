Bruno Fernandes se acerca a récord en la Premier en triunfo 3-1 del Man United ante Aston Villa

Bruno Fernandes se acercó al récord de asistencias de la Liga Premier, mientras el Manchester United afianzó su control de la clasificación a la Liga de Campeones el domingo con una victoria 3-1 ante el Aston Villa.

Fernandes dio asistencias en dos de los goles del United para elevar su cuenta de la temporada a 16. El récord en una sola campaña de la Liga Premier es de 20, marca que alcanzaron tanto Thierry Henry como Kevin De Bruyne.

Fernandes, que ahora suma 100 asistencias como jugador del United, tiene hasta ocho partidos más para establecer un nuevo récord en la máxima división del fútbol inglés.

Para el United, más importante fue una séptima victoria en nueve partidos bajo el mando del entrenador Michael Carrick. El United es tercero, con tres puntos de ventaja sobre el Villa, cuarto.

En el otro extremo de la tabla, el Nottingham Forest salió de la zona de descenso con un empate 0-0 ante el Fulham.

Crystal Palace y Leeds también empataron 0-0.

Fernandes inspira al United

La doble asistencia de Fernandes le permitió establecer un nuevo récord del club para el United en una sola temporada de la Liga Premier, al superar las 15 de David Beckham en 1999-2000.

“Es un logro enorme para mí, pero el principal logro será terminar en los primeros puestos al final de la temporada”, manifestó Fernandes.

El United va camino de regresar a la Liga de Campeones tras dos temporadas fuera de la principal competición europea de clubes.

Los cuatro primeros tienen garantizada la clasificación, y es probable que los equipos ingleses obtengan una quinta plaza por su rendimiento en Europa esta temporada.

Casemiro puso al United en ventaja de cabeza tras un tiro de esquina de Fernandes en el minuto 53. El Villa empató por medio de Ross Barkley, pero Fernandes volvió a ser el asistente cuando Matheus Cunha remató de primera, con el interior, para superar a Emiliano Martínez.

Benjamin Sesko ingresó desde el banquillo para anotar su octavo gol en 10 partidos y, en la práctica, sentenciar el triunfo.

La victoria hizo que el United recortara a siete puntos la distancia con el Manchester City, segundo.

Lucha por el descenso

El empate del West Ham con el Man City el sábado significó que el Forest cayera a los tres últimos.

Pero rápidamente volvió a salir de la zona de descenso con un punto en casa ante el Fulham, por diferencia de goles.

Leeds se alejó un poco más de la zona de descenso con un empate sin goles en la cancha del Palace.

Leeds, 15º, tiene 32 puntos, cuatro por encima de los tres últimos.

El día podría haber sido aún mejor para el equipo de Daniel Farke si Dominic Calvert-Lewin hubiera convertido un penal en la primera parte. Pero resistió para sumar un punto incluso después de quedarse con 10 hombres, cuando Gabriel Gudmundsson fue expulsado antes del descanso.

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