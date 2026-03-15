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Antetokounmpo lidera a los Bucks en victoria 134-123 sobre los Pacers

PACERS-BUCKS
PACERS-BUCKS (AP)

Giannis Antetokounmpo anotó 31 puntos y capturó 14 rebotes, y los Bucks de Milwaukee vencieron 134-123 a los Pacers de Indiana el domingo.

Antetokounmpo también repartió ocho asistencias, mientras que Bobby Portis anotó 29 unidades y sumó 10 rebotes. Ryan Rollins encestó 8 de 12, incluido tres de cinco desde más allá de la línea de tres puntos, para terminar con 20 tantos, siete asistencias y tres robos.

Aaron Nesmith encabezó a los Pacers con 32 puntos. Indiana también recibió 16 tantos y dos tapones de Jay Huff.

Los Bucks perdían 65-62 al descanso, pero convirtieron una ventaja de seis puntos en el cuarto periodo en una diferencia de 18 con una racha de 15-3 para ponerse 119-101 con 8:45 por jugar en el cuarto.

Los Pacers perdieron el balón 18 veces, nueve más que los Bucks.

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The Associated Press creó esta nota con tecnología proporcionada por Data Skrive y datos de Sportradar.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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