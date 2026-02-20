Lanús sorprende a Flamengo al superarlo 1-0 en ida de la Recopa

Lanús, campeón de la última Sudamericana, dio un golpe sorpresivo el jueves, al derrotar 1-0 a Flamengo, actual poseedor del cetro de la Libertadores, en la final de ida de la Recopa.

Un espectacular cabezazo de pique al suelo por parte de Rodrigo Castillo, tras un centro preciso de Sasha Marcich, a los 77 minutos, posibilitó que el “Granate” se llevara el triunfo en el estadio La Fortaleza de la ciudad de Lanús.

Ahora, viajará con ventaja a Río de Janeiro para el partido de vuelta, a disputarse en el estadio Maracaná el jueves próximo.

El Lanús de Mauricio Pellegrino continuó con su excelente racha ante equipos brasileños: desde 2025 está invicto, con tres triunfos y cuatro empates.

Flamengo, campeón de la Copa Libertadores tras derrotar 1-0 en la final a Palmeiras, busca su segunda Recopa Sudamericana, tras la obtenida en 2020 frente a Independiente del Valle, que en la edición 2023 se cobró revancha.

En tanto, Lanús, dueño de la Copa Sudamericana luego de vencer al Atlético Mineiro en definición por penales, busca alzar el trofeo por primera vez, después de perder la Recopa 2014 precisamente a manos del “Galo”.

El equipo del sur del Gran Buenos Aires venció con toda justicia. Con disciplina táctica y garra, impuso condiciones durante buena parte del partido y logró empequeñecer al gigante brasileño.

Un Flamengo liviano y de estrellas apagadas -comenzando por el recién regresado Lucas Paquetá, de floja actuación-, tuvo la posesión de balón (65 por ciento), pero jamás supo cómo herir al anfitrión.

El entrenador Filipe Luis decidió salir a jugar sin delantero central. El colombiano Jorge Carrascal quedó como “falso 9”, mientras en el banco esperaban dos “pesos pesados” como Bruno Henrique y Pedro.

Así, el “Mengao” apenas consiguió rematar al arco una vez en los primeros 45 minutos: una quirúrgica asistencia del uruguayo Georgian De Arrascaeta para la incursión de Everton, cuyo disparo fue despejado por el arquero Nahuel Losada.

Su colega Agustín Rossi, en cambio, fue llamado a intervenir en un par de oportunidades durante la primera etapa, ante remates de Agustín Medina y Eduardo Salvio.

Del entretiempo la visita pareció volver más ambiciosa y por un breve lapso su juego dejó de ser intrascendente. Poco antes de la hora de juego, saltó al campo Pedro, junto a Samuel Lino. Luego ingresó el uruguayo Nicolás de la Cruz. Pero tampoco lograron inclinar la balanza.

Con Flamengo algo más adelantado, el anfitrión comenzó a encontrar terreno disponible para la contra, su arma predilecta. Y siguió al acecho ante cualquier imprecisión o error por parte del campeón de la Libertadores.

La tercera fue la vencida para Castillo, quien regresó al equipo en tiempo récord tras sufrir un edema muscular en el cuádriceps izquierdo diez días atrás. Al delantero que hizo inferiores en River Plate le anularon dos goles por fuera de juego. Pero ante el centro de Marcich, no falló: atacó la pelota y cabeceó de pique al suelo para convertir su decimotercer tanto para el “Granate”.

“Fue un orgullo cómo jugó Lanús, en todo momento lo fuimos a buscar, lo jugamos como una final. Nos queda el partido en Río, vamos a intentar campeonar, obviamente”, declaró el goleador.

Flamengo tambaleó y pudo volverse a Brasil con un resultado en contra incluso más abultado. El chileno Matías Sepúlveda entró como sustituto, en gran forma: metió un disparo en el travesaño y casi festeja de tiro libre.

Con el pitido final del árbitro venezolano Alexis Herrera, el público de Lanús se entregó al éxtasis de la victoria, que lo deja muy bien posicionado para la revancha.

Flamengo no jugó a la altura de sus individualidades y tendrá que reaccionar en el Maracaná, con fútbol y carácter, si pretende revertir la historia.

“Estoy totalmente convencido que podemos darlo vuelta”, dijo Filipe Luis.

