Langeliers conecta jonrón de 2 carreras en la 10ª entrada y A's vencen 4-2 a Mellizos

AP Noticias
Jueves, 21 de agosto de 2025 00:28 EDT
ATLÉTICOS-MELLIZOS
ATLÉTICOS-MELLIZOS (AP)

Shea Langeliers conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada y los Atléticos se impusieron el miércoles 4-2 a los Mellizos de Minnesota.

Langeliers bateó un cuadrangular de 401 pies entre el jardín derecho y el central contra el dominicano Génesis Cabrera (0-1) con el corredor automático Nick Kurtz en segunda. Los Atléticos bateaon de 9-1 con corredores en posición de anotar.

Michael Kelly (3-2) consiguió los dos últimos outs en la novena entrraeda para agenciarse la victoria, y Tyler Ferguson trabajó la décima para su segundo salvamento.

Los Atléticos abrieron la pizarra en la segunda entrada con un elevado de sacrificio del boricua Darell Hernáiz, y ampliaron la diferencia a 2-0 en la cuarta con el 23º jonrón de Tyler Soderstrom.

Minnesota empató en la quinta con un sencillo impulsor de Trevor Larnach y un doble de Brooks Lee al bosque central que impulsó una carrera.

El abridor de los Mellizos, Bailey Ober, lanzó cinco actos y dos tercios, durante los que toleró tres hits y dos carreras. Ponchó a siete.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Hernaiz de 3-1 con una remolcada. El mexicano Luis Urías de 2-0.

