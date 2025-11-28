El sol vuelve a deslumbrar a los jugadores en el partido Chiefs Cowboys de Acción de Gracias

El sol deslumbró de nuevo en la casa de los Cowboys.

George Pickens estaba desmarcado, pero el receptor de Dallas nunca vio el pase lanzado en su dirección por Dak Prescott al inicio del segundo cuarto del encuentro de Acción de Gracias que los Cowboys ganaron finalmente por 31-28 a Kansas City.

El balón aterrizó unos pasos frente a Pickens dentro de la yarda 20, y el receptor extendió las manos indicando que nunca lo vio. Luego se cubrió los ojos al mirar hacia el extremo oeste del estadio, donde el sol brillaba.

En ese mismo periodo, el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, también fue deslumbrado aparentemente por los brillantes rayos al mirar hacia el campo. Se desplazó hacia su derecha, desde un tramo con sombra hasta una franja de sol resplandeciente que pudo haberle impedido ver al receptor Rashee Rice, quien parecía estar solo en el medio del campo.

En cambio, Mahomes fue capturado por detrás por Jadeveon Clowney para una pérdida de siete yardas.

No fue la primera vez que el juego se ha visto afectado por el sol que brilla a través de las enormes puertas de vidrio en el extremo oeste del AT&T Stadium.

El estadio tiene una alineación inusual, de este a oeste en las zonas de anotación, a diferencia de la mayoría de los recintos, que son de norte a sur. Así que en días despejados, como el jueves, el sol brilla a través de las ventanas del extremo oeste durante partes de los partidos que comienzan antes del atardecer.

Hace poco más de un año, en una derrota 34-6 ante Filadelfia, el receptor del Pro Bowl CeeDee Lamb perdió un balón en el sol en un envío incompleto. Dallas no consiguió un touchdown que le diera la ventaja en la primera mitad de ese duelo.

Lamb estaba abierto en una ruta cruzada en la zona de anotación cuando un lanzamiento de Cooper Rush pasó detrás de él. Nunca se ajustó al balón.

En una derrota de playoffs por 23-17 ante los 49ers de San Francisco en enero de 2022, un pase pasó zumbando por la cabeza del receptor abierto de Dallas Cedrick Wilson, quien aparentemente nunca vio el balón al mirar hacia el sol.

El multimillonario dueño de los Cowboys, Jerry Jones, ha rechazado rotundamente numerosas sugerencias de que el equipo debería poner cortinas en ese extremo del estadio de 1.200 millones de dólares durante los encuentros, aunque se usan algunas para conciertos y otros eventos allí.

El pase en primera oportunidad por parte de Prescott a Pickens, justo después de un envío de diez yardas para convertir un cuarta y cuatro, marcó una diferencia de cuatro puntos. En lugar de acercarse a la posibilidad de conseguir un touchdown que habría empatado el marcador, los Cowboys se conformaron con el gol de campo de 49 yardas de Brandon Aubrey para aproximarse a 14-10.

Kansas City ganó el lanzamiento de la moneda al inicio del encuentro, y cuando Dallas eligió recibir el balón, los Chiefs optaron por defender la zona de anotación oeste, la que va hacia el sol.

No hubo problemas después del medio tiempo ya que el sol se estaba poniendo para entonces.

