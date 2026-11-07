Verstappen lidera última práctica en Brasil entre ola de penalizaciones a múltiples pilotos

Max Verstappen, de Red Bull, marcó la vuelta más rápida en la última sesión de prácticas del sábado en el GP de Brasil en Interlagos, por delante del campeón de F1 Kimi Antonelli.

El neerlandés superó al italiano por 0,025 segundos. Lando Norris, de McLaren, terminó tercero, con George Russell, de Mercedes, en cuarto lugar.

Lewis Hamilton, siete veces campeón y piloto de Ferrari, finalizó en la 12ª posición, a más de un segundo de Verstappen.

Los organizadores informaron antes a varios pilotos que afrontarán sanciones en la carrera del domingo después de realizar cambios en sus unidades de potencia por encima del límite permitido para la temporada. Verstappen y los compañeros de Ferrari Hamilton y Charles Leclerc están entre ellos.

Verstappen recibirá una penalización acumulada de 30 puestos en la parrilla por el cambio total de su unidad de potencia, mientras que a los dos pilotos de Ferrari se les impusieron penalizaciones de 10 puestos en la parrilla tras exceder sus asignaciones de la temporada al montar motores de combustión interna nuevos.

Russell perderá cinco puestos por componentes nuevos del motor. Sergio Pérez, de Cadillac, también saldrá desde el fondo después de que su auto fuera equipado con varios elementos nuevos.

La parrilla de salida para la carrera del domingo se determinará más tarde en la sesión de clasificación.

Salir desde el fondo en Interlagos no necesariamente significa una carrera perdida para los pilotos de punta. Hamilton protagonizó una remontada legendaria desde atrás en 2021 y Verstappen logró una victoria impresionante desde el 17º puesto en 2024.

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