Cerúndolo conquista Queen's Club al vencer al excampeón Tommy Paul en la final sobre césped

El argentino Francisco Cerúndolo (7) venció el domingo por 6-7 (4), 6-4, 6-43 al excampeón Tommy Paul para ganar la final del torneo Queen’s Club.

Cerúndolo se impuso en su quinto punto de partido en el Andy Murray Arena para asegurar su segundo título de este año, el segundo de su carrera sobre césped —después de Eastbourne en 2023— y el quinto de su carrera.

Paul, campeón del torneo en 2024, era el octavo cabeza de serie y buscaba el sexto título de su carrera. Perdió por sexta vez en ocho enfrentamientos con Cerúndolo.

El torneo ATP 500 de Londres sirve como preparación para el Grand Slam sobre césped de Wimbledon, que comienza el 29 de junio.

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