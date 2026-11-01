Lamar Jackson queda descartado tras lesionarse el pulgar derecho durante partido de los Ravens

Lamar Jackson fue descartado tras lesionarse el pulgar de la mano derecha, con la que lanza, en la primera jugada ofensiva de los Ravens de Baltimore el domingo contra los Bills de Buffalo.

Y los Ravens tuvieron que acudir a su tercer mariscal de campo, el novato Joe Fagnano, después de que el suplente Tyler Huntley se lastimara un dedo del pie al inicio del segundo cuarto.

Jackson se lesionó mientras retrocedía para pasar y desviaba un intento de pase hacia Zay Flowers en su primer juego como titular después de perderse tres partidos por una lesión de tobillo. Jackson no pudo completar el movimiento de seguimiento porque su mano derecha golpeó el brazo del cazamariscales Greg Rousseau.

Jackson caminó fuera del campo inmediatamente y pareció estar señalando el pulgar antes de arrodillarse al llegar a la banda. Fue escoltado de inmediato por el túnel, mientras el suplente Tyler Huntley asumía el mando.

Después de incluir inicialmente a Jackson como cuestionable, los Ravens lo declararon fuera antes de que terminara el primer cuarto.

Huntley pareció lesionarse cuando Cole Bishop lo capturó y perdió el balón en un tercer intento y 8 en la yarda 40 de Baltimore.

Los Ravens indicaron que el regreso de Huntley era cuestionable.

Fagnano, un novato no reclutado procedente de Connecticut, debutó en la NFL al tomar el control en la siguiente serie como suplente de emergencia de Baltimore. Completó sus dos primeros pases para 28 yardas.

Baltimore (4-3) tuvo marca de 1-2 en ausencia de Jackson, en un tramo en el que la producción ofensiva de los Ravens cayó drásticamente con Huntley. Baltimore anotó 63 puntos menos y promedió 3 yardas menos por jugada en los últimos tres partidos en comparación con los primeros tres con Jackson.

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