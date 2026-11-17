El escolta Austin Reaves y el pívot Walker Kessler se perderán el próximo partido de los Lakers de Los Ángeles contra los Hornets de Charlotte debido a lesiones.

Los Lakers, que están pasando por una racha positiva, descartaron a Reaves por segundo partido consecutivo la noche del lunes, antes de recibir el martes a los Hornets. Los Ángeles ha ganado siete partidos seguidos.

Reaves se lastimó el talón la semana pasada durante la victoria en Milwaukee, y se perdió el triunfo de los Lakers en Phoenix el domingo. Reaves es el 14º máximo anotador de la NBA y promedia 24,7 puntos en su primera temporada profesional sin LeBron James como compañero.

Kessler, la valiosa incorporación de los Lakers en la temporada baja, se perderá su primer partido de la temporada por molestias en la parte inferior de la pierna derecha. El jugador de 2,18 metros promedia 14,5 unidades, 10,9 rebotes y 2,2 tapones, y ha convertido el 68% de sus tiros de campo en sus primeros 14 partidos con su nuevo equipo.

Luka Doncic, líder anotador de la NBA, no figura en el parte de lesionados antes de que los Lakers inicien una serie de cuatro partido en casa en siete días.

Doncic se ha perdido dos partidos esta temporada, mientras que Reaves se perderá su tercer encuentro el martes. Doncic disputó apenas 64 partidos la temporada pasada debido a diversas lesiones, mientras que Reaves estuvo limitado a 51.

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