¿La última joya olímpica de la campeona Breezy Johnson? Un anillo de compromiso

La flamante campeona de descenso Breezy Johnson no incrementó el jueves su cosecha de medallas olímpicas durante el super-G femenino, sin embargo, la estrella estadounidense se fue de Tofane con algo precioso: un anillo de compromiso.

El novio de Johnson, Connor Watkins, le pidió matrimonio cerca de la línea de meta, rodeado de integrantes del equipo de esquí de Estados Unidos.

Mientras recitaba letras de la canción de Taylor Swift “The Alchemy”, Watkins le deslizó un anillo de zafiros azules y blancos engastados en oro blanco en el dedo anular de la mano izquierda de Johnson. Ella aceptó entre lágrimas y luego giró el anillo hacia el mar de cámaras para celebrar un sueño que se convirtió en realidad.

“Me pareció apropiado combinar dos de mis amores”, manifestó Johnson. “Es un lugar especial en los Juegos Olímpicos. Siento que hay mucho misticismo a su alrededor”.

Luego añadió entre risas: “Además, tienes fotografía gratis”.

Ambos se conocieron en una aplicación de citas hace unos años, y Watkins no tenía ni idea de que Johnson era una de las mejores esquiadoras del planeta. No fue sino hasta que Watkins preguntó, unos 10 minutos después de su primera cita (un brunch), que Johnson lo confesó.

“Me tomó un poco por sorpresa”, comentó Watkins, quien trabaja en la construcción en Estados Unidos. “Tenía muy poco conocimiento de las carreras de esquí y de todo lo demás, y en los últimos dos años he llegado a amarlo de verdad”.

La alegre propuesta llegó aproximadamente una hora después de que el intento de Johnson por subir al podio en el super-G terminara con una caída en la parte alta del recorrido, cuando su bastón derecho rozó una puerta y la hizo dar tumbos hasta la red de contención. Johnson se incorporó por sus propios medios y no sufrió lesiones.

Abajo, en el área de meta, con el anillo en el bolsillo, Watkins se preguntó brevemente si tendría que pasar al plan B por si acaso el momento no era el adecuado.

Resultó que tener a Watkins allí era exactamente lo que Johnson necesitaba.

“Me sentía un poco estúpida, y creo que ese es el tipo de momento en el que quieres a la gente que amas a tu alrededor, para compadecernos juntos. Y luego, obviamente, pasó todo lo demás”, expresó Johnson llevando una estancia ya de por sí surrealista en Cortina a un nivel completamente distinto.

“Creo que la mayoría de la gente quiere alcanzar su punto máximo en los Juegos Olímpicos”, dijo Johnson. “Yo lo superé con creces”.

