Una trompeta, un salvamento y un jonrón en la octava: estas son las nuevas caras de Dodgers

Las dos adquisiciones más importantes de la temporada baja de los campeones defensores Dodgers de Los Ángeles, ya están dando frutos.

El puertorriqueño Edwin Díaz logró su primer salvamento en su debut y Kyle Tucker conectó un sencillo impulsor para la carrera de la ventaja en la octava entrada, en la victoria del viernes 5-4 sobre los Diamondbacks de Arizona.

Díaz salió a lanzar en la novena al sonido de la trompetista Tatiana Tate, quien tocó desde las gradas junto al bullpen del jardín izquierdo. Con la camiseta número 3 de Díaz, interpretó “Narcos”, de Timmy Trumpet, la canción de entrada del cerrador que electrizó a los aficionados de los Mets de Nueva York antes de que los Dodgers se llevaran al favorito de la afición con un contrato de tres años y 69 millones de dólares.

“Es realmente genial porque es otra manera de mantener a los aficionados involucrados en el juego hasta la novena entrada, porque todos van a estar esperando eso”, expresó el infielder venezolano Miguel Rojas. “Tener a Sugar en la novena siempre va a ser especial”.

Díaz ponchó a dos y dio una base por bolas. La campaña pasada con los Mets Convirtió 28 de 31 oportunidades de salvamento.

“Siempre me pongo un poco nervioso cuando entro al juego, pero al final del día también estaba emocionado”, dijo Díaz. “Entrar en un juego de una carrera fue muy importante para mí. Quiero cerrarlo en el segundo día de la temporada, ayudar a este equipo a ganar, conseguir el salvamento y seguir adelante”.

Los Dodgers ganaron campeonatos consecutivos de la Serie Mundial sin un cerrador verdadero y que llevó a un camino accidentado. El último lanzador en desempeñar ese papel fue Kenley Jansen, quien lideró dos veces la Liga Nacional en salvamentos durante su etapa en Los Ángeles.

Ahora, Díaz aporta confiabilidad, un historial y un nivel de confianza al fondo del bullpen.

“Va a recaer mucho en Sugar porque va a tener que estar bajo mucha presión, pero ya lo ha hecho antes. Es el indicado para la tarea”, señaló Rojas.

El mánager Dave Roberts inicialmente no pensó que los Dodgers tuvieran posibilidades de fichar a Díaz en la agencia libre, después de que el derecho renunciara a los dos últimos años y 38 millones de dólares de su contrato con los Mets.

Pero Roberts salió de una videollamada de 45 minutos con Díaz y ejecutivos de la oficina principal, y le dijo a su esposa: “Lo vamos a conseguir”.

“Se trataba de vendernos y hablar de cuánto lo valorábamos, de la cultura del equipo y de la propiedad, y de que haremos lo que sea para ganar”, comentó Roberts. “Él habló con su esposa y la convenció de que mudarse al Oeste era una buena decisión”.

Otro factor que, según Roberts, jugó a favor de los Dodgers es que el hermano menor de Díaz, Alexis, se había unido a los Dodgers el mayo pasado como relevista. Actualmente está con los Rangers de Texas

“Llamarlo desde las menores y que nosotros lo tratáramos como una superestrella, creo que eso ayudó a tomar esa decisión y a sentirse cómodo de cara al futuro”, indicó Roberts.

Pero para Díaz el atractivo fue simple: “Hay muchos buenos jugadores aquí. Todos se mantienen saludables, este equipo tiene la oportunidad de ganar tres seguidos”.

Tucker se fue de 3-1 con el sencillo que definió el juego y una base robada. En su debut el jueves, el jardinero derecho consiguió su primer hit y su primera carrera impulsada en la remontada 8-2. Firmó un contrato de 240 millones de dólares por cuatro años para dejar a los Cachorros de Chicago.

“Me emociona que tengan la oportunidad de jugar en este ambiente y sentirse parte de la familia. Estoy bastante seguro de que están mirando de cerca lo divertido que ha sido”, añadió Rojas.

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