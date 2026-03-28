Porzingis y Santos brillan en triunfo de Warriors 131-126 sobre Wizards

Kristaps Porzingis anotó 28 puntos y repartió ocho asistencias, Gui Santos encestó un par de tiros libres con 11,4 segundos por jugar y los Warriors de Golden State resistieron para vencer el viernes 131-126 a los Wizards de Washington.

Brandin Podziemski sumó 22 puntos, 10 rebotes y siete asistencias para ayudar a que los Warriors triunfaran por tercera vez consecutiva, algo que no habían conseguido en casi dos meses.

El brasileño Santos anotó 27 puntos, Gary Payton II aportó 15 y Pat Spencer terminó con 13.

El novato Will Riley registró 22 unidades, cinco rebotes y cinco asistencias por los Wizards, que buscaban ganar partidos consecutivos después de cortar una racha de 16 derrotas seguidas —la cual igualó un récord de la franquicia— al vencer al Jazz de Utah el miércoles.

Bilal Coulibaly añadió 21 puntos, mientras que Bub Carrington contabilizó 16 tantos y cinco asistencias.

En su 24.º partido consecutivo sin su estrella Stephen Curry, los Warriors tuvieron la ventaja durante la mayor parte del encuentro hasta que los Wizards protagonizaron un repunte en el cuarto periodo.

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