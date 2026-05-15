La temporada 2026 de la NFL arrancará con revancha del Super Bowl: Patriots-Seahawks

La temporada 2026 de la NFL comenzará con una revancha del Super Bowl.

Mike Macdonald, Sam Darnold y los Seahawks de Seattle se enfrentarán a Mike Vrabel, Drake Maye y los Patriots de Nueva Inglaterra después de izar su bandera de campeones el 9 de septiembre, en el primero de los 272 partidos de la campaña.

Los Seahawks dominaron a los Patriots para doblegarlos 29-13 en febrero, lo que aseguró el segundo título de la NFL para la franquicia.

El partido marcará apenas la tercera vez que los equipos que jugaron el Super Bowl se vuelvan a enfrentar en la Semana 1. La última vez ocurrió en 2016, cuando los Broncos vencieron a los Panthers.

En total, los rivales del Super Bowl se han enfrentado 11 veces la temporada siguiente, incluidas cada una de las últimas tres temporadas. Los campeones defensores tienen marca de 8-3 en esos partidos.

Los Eagles siguieron una victoria en el Super Bowl con otro triunfo sobre los Chiefs en la Semana 2 el año pasado.

“Sí, definitivamente fue un dato clave para nosotros. Vimos lo mucho que atraía eso y simplemente pensamos que era muy divertido. Creo que ha pasado una década desde que hicimos Denver y Carolina en el Super Bowl 50 y volvimos en la Semana 1 al año siguiente", explicó Hans Schroeder, ejecutivo de la NFL. "Pensamos que era una forma divertida de volver a iniciar la temporada con Nueva Inglaterra en Seattle, después de ese Super Bowl; sin duda, hay muchísimo en juego. Dejemos que nuestros aficionados vean si vuelven a jugar”.

La temporada de la NFL se inaugurará un miércoles apenas por segunda vez en la historia de la liga — los Giants recibieron a los Cowboys el 5 de septiembre de 2012.

El partido inaugural será el primero de Vrabel desde que el vigente Entrenador del Año se ausentó del tercer día del draft de la NFL para buscar terapia familiar tras la publicación de fotos suyas con la veterana reportera de fútbol americano Dianna Russini en un complejo turístico de Arizona.

Las fotos llevaron a la renuncia de Russini a The Athletic menos de una semana después.

Los Seahawks disputarán al menos otros seis partidos en fechas destacadas, incluida la noche de Navidad en casa contra los Rams de Los Ángeles. Los Patriots tienen otros cinco partidos en solitario.

Semana 1

Otros momentos destacados de la semana inaugural se anunciaron antes de la noche del jueves, cuando se dio a conocer el calendario completo.

Los 49ers de San Francisco se enfrentarán a los Rams en Melbourne el 10 de septiembre, en el primero de un récord de nueve partidos internacionales. Los Cowboys y los Giants se miden en el primer partido del domingo por la noche de la temporada, mientras que los Broncos y los Chiefs se enfrentan en el primer encuentro del lunes por la noche.

Los aficionados de los Raiders podrán ver a la primera selección global del draft Fernando Mendoza — probablemente en la banda observando a Kirk Cousins como titular — durante la Semana 1, cuando Las Vegas reciba a Miami.

Fin de semana de Acción de Gracias

Josh Allen y los Bills reciben a Patrick Mahomes y los Chiefs la noche de Acción de Gracias para completar una triple cartelera. Los duelos Bears-Lions y Eagles-Cowboys se habían anunciado previamente.

Aaron Rodgers — tal vez — y los Steelers reciben a los Broncos en el Viernes Negro.

Los Packers y los Rams juegan en la víspera de Acción de Gracias.

Semana de Navidad

Santa Claus tiene que pasar por Filadelfia en Nochebuena cuando los Eagles reciban a los Texans en jueves.

La triple cartelera del Día de Navidad incluye Packers-Bears, Bills-Broncos y Rams-Seahawks.

Los dos partidos del sábado 26 de diciembre aún no se han determinado.

Partidos internacionales

La liga jugará en cuatro continentes, comenzando con el partido de la Semana 1 en Australia. Dieciséis de los 32 equipos de la liga disputarán al menos uno de sus 17 partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos.

Los 49ers y Jacksonville tienen dos partidos internacionales cada uno. San Francisco también enfrenta a Minnesota en Ciudad de México en la Semana 11.

Los Jaguars tienen partidos consecutivos en Londres en las Semanas 5 y 6 contra los Eagles y los Texans. Los Colts y los Commanders también se enfrentan en Londres en la Semana 4.

Los Steelers juegan contra los Saints de Nueva Orleáns el 25 de octubre en París, en el primer duelo de temporada regular de la NFL en Francia.

Los Cowboys y los Ravens de Baltimore se enfrentan en Río de Janeiro en la Semana 3. Los Bengals y los Falcons están en Madrid en la Semana 8 y los Patriots y los Lions juegan en Múnich en la Semana 9.

Equipos que llaman la atención

Jalen Hurts, Saquon Barkley y los Eagles encabezan la lista con ocho partidos en horarios en los que no tendrán competencia. Los Cowboys, Bills, Packers y Rams están empatados con los Seahawks con siete.

Los equipos podrían sumar o perder partidos en horario estelar dependiendo de la programación flexible.

Rivales conocidos

Micah Parsons y los Packers recibirán a los Cowboys esta vez en el partido del domingo por la noche, el 18 de octubre. Ambos equipos empataron 40-40 en Dallas en la Semana 4 la temporada pasada, un mes después de que Parsons fue traspasado de Dallas a Green Bay.

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El redactor de fútbol americano profesional de AP Josh Dubow y el redactor deportivo de AP Joseph Reedy contribuyeron.

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