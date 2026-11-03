La ruta del Giro 2027 incluye doble ascenso al Mortirolo y regreso al Monte Zoncolan y Gavia

El Giro de Italia del próximo año comenzará en Trieste, cruzará brevemente a Eslovenia y ascenderá tres icónicas montañas en la última semana antes del cierre en Roma.

Los detalles de la ruta de la 110ma edición del Giro, del 8 al 30 de mayo, fueron presentados el martes.

Las 21 etapas se repartieron así: dos contrarrelojes, seis etapas para velocistas, ocho jornadas de media montaña y cinco de alta montaña. El recorrido total será de 3.418,9 kilómetros (2.124,4 millas).

El Giro arrancará con una etapa de 172 kilómetros con largada y meta en Trieste, cruzando brevemente la frontera cercana hacia Eslovenia. La segunda etapa transcurrirá íntegramente en Eslovenia antes de volver a cruzar a Italia para el resto de la carrera.

Luego, el pelotón viajará por la costa adriática antes de dirigirse a Nápoles —el punto más meridional del Giro del próximo año— y regresar hacia el norte a través del centro de Italia.

Tres montañas míticas

Como siempre, la última semana está destinada a ser la más intimidante.

La etapa reina será la 16ta, de Sondrio a Aprica, inmediatamente después del segundo —y último— día de descanso de la carrera.

El recorrido de 192 kilómetros (119 millas) acumula casi 6.000 metros (20.000 pies) de desnivel positivo al llevar a los ciclistas por un doble ascenso del temido paso del Mortirolo, a ambos lados de la legendaria subida al Gavia —que marca la “Cima Coppi” como el punto más alto de la carrera, a 2.618 metros (8.589 pies).

Habría que remontarse a 2014 para la última vez que se ascendió al Gavia.

El Monte Zoncolan también regresa por primera vez desde 2021 y debería decidir al ganador del Giro, ya que es la meta de una brutal penúltima etapa antes del largo traslado hacia el sur y el recorrido en gran medida procesional por Roma al día siguiente.

Es la primera vez que los tres grandes ascensos del Mortirolo, el Gavia y el Monte Zoncolan se afrontan en la misma edición del Giro.

Circuitos de automovilismo

En total hay siete finales en alto, con distintos niveles de dificultad a través de los Apeninos y los Alpes, y se prevé que la clasificación también se sacuda con dos cronometradas, en la séptima y la 15ta etapas.

La primera es casi completamente en subida, mientras que la segunda es un recorrido mucho más llano que largará en el famoso circuito de Fórmula 1 de Monza.

El Giro también pasa por otros dos circuitos de carreras de motor: la 4ta etapa termina en el autódromo Marco Simoncelli, en Misano, mientras que otro circuito de MotoGP, el autódromo Mugello, será la meta de la 11ma etapa.

El Giro femenino, de nueve etapas, comenzará en Viareggio el 29 de mayo y terminará en el lado italiano de la montaña más alta de Europa occidental, el Mont Blanc, el 6 de junio.

Además de la dura jornada final en los Alpes, la ruta incluye dos finales en alto, así como una contrarreloj de montaña en la penúltima etapa.

Jonas Vingegaard y Demi Vollering ganaron el Giro este año.

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