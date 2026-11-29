La Roma aplastó 4-0 a Monza en casa para colocarse en el segundo puesto, detrás de la Lazio, su rival de la misma ciudad.

Después de acaparar titulares internacionales esta semana por desórdenes de la multitud, Marsella ganó 2-0 en Auxerre en la liga francesa.

Malen anota y la Roma se mantiene segunda en Italia

La victoria de Roma lo colocó de nuevo por encima del campeón defensor Inter de Milán y a dos puntos de la Lazio, su rival de ciudad que es el líder invicto.

El delantero Donyell Malen abrió el marcador para llegar a 18 goles en 17 partidos en total, mientras el extremo Matías Soulé anotó un doblete y Santiago Castro marcó el cuarto gol.

Napoli empató sin goles en Sassuolo, mientras Udinese venció 1-0 a Fiorentina antes de que Como reciba a la Juventus.

Dortmund buscaba colocarse con cuatro puntos de ventaja sobre Bayern Múnich en la cima con una victoria en casa contra el Bayer Leverkusen más tarde.

Freiburg perdió la oportunidad de superar a Bayern y subir al segundo puesto cuando empató 2-2 en casa con Leipzig, cuarto clasificado.

Los visitantes se recuperaron de un 2-0 en contra e igualaron por medio del mediocampista austríaco Christoph Baumgartner a los tres minutos del tiempo añadido.

Hoffenheim tuvo al defensor Mats Rots expulsado a los 20 minutos de una derrota 4-0 en casa ante Augsburg.

Marsella en racha en Francia

El delantero Amine Gouiri y el extremo Igor Paixao anotaron y el Marsella se colocó en el tercer lugar de la Ligue 1, por delante del partido posterior de Lyon contra Monaco.

Tolosa venció 3 -2 al Rennes.

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