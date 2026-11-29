El Unión de Berlín despidió al entrenador Mauro Lustrinelli y anunció cambios en su estructura de liderazgo el domingo, después de encajar goles en los últimos minutos para perder el sábado 2-1 ante Mainz en la Bundesliga.

Fue la sexta derrota del Unión en 11 partidos, y llegó después de una goleada 5-1 en casa ante Leipzig el fin de semana anterior. El Unión es penúltimo en la tabla con apenas una victoria.

“En la lucha por la permanencia en la Bundesliga, Unión está corrigiendo algunas decisiones que se tomaron durante el verano”, indicó el club en su página web y añadió: “dado el rendimiento del equipo hasta ahora, con solo siete puntos en 11 partidos y la falta de progreso en el campo, el club pone fin a su relación laboral con el entrenador principal Mauro Lustrinelli y con los asistentes Sascha Stauch, Michel Renggli y Enrico Schirinzi, con efecto inmediato”.

Lustrinelli fue nombrado durante el verano después de que el técnico suizo llevara al poco conocido Thun al campeonato local, un año después de haber conducido al equipo al ascenso.

El club también anunció que el director deportivo Horst Heldt se marchará de mutuo acuerdo al final de la temporada y que Maximilian Hoffmann, responsable de desarrollo de talentos del club, asumirá el cargo.

Unión indicó que anunciará al sucesor de Lustrinelli “en los próximos días”.

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