La NFL sigue abierta tras la semana nueve sin equipos dominantes

Los Colts se volvieron propensos a cometer errores. Los Packers desperdiciaron oportunidades. Los Lions fueron superados. Los Chiefs cayeron fuera de un puesto de playoffs.

Ambos líderes de conferencia parecieron ordinarios el domingo y otros equipos destacados tuvieron juegos difíciles.

La NFL parece más abierta cada semana.

Incluso algunos equipos ganadores lucharon en su camino hacia la victoria.

Los Chargers permitieron que los humildes Titans se mantuvieran en un juego de una sola anotación. Los Jaguars necesitaron detener una conversión de dos puntos para asegurar una victoria en tiempo extra sobre los Raiders. Los Broncos tuvieron que remontar para vencer a los Texans, quienes perdieron a C.J. Stroud por una conmoción cerebral en la primera mitad. Los Patriots resistieron a los Falcons gracias a un punto extra fallido. Los Bears desperdiciaron una ventaja de 14 puntos en los últimos dos minutos contra los Bengals, pero regresaron gracias a una defensa lamentable.

La semana nueve demostró nuevamente por qué no hay equipos dominantes en la NFL esta temporada. Los mejores equipos han mostrado fallas. Los equipos malos son terribles. Hay mucha paridad en general.

Josh Allen y los Bills de Buffalo tuvieron la mejor semana, venciendo a Patrick Mahomes y Kansas City 28-21. La defensiva de Buffalo mantuvo a Mahomes en un 44.1% de pases completos, el peor de su carrera. Allen continuó su dominio sobre los Chiefs en la temporada regular con su quinta victoria consecutiva contra ellos. Pero los Bills han perdido ante Kansas City en los playoffs cuatro veces en cinco años. Ambos equipos pueden tener que ir por la ruta de comodines para encontrarse nuevamente en enero.

Los Bills (6-2) están detrás de la sorprendente Nueva Inglaterra (7-2) en el Este de la AFC, ya perdieron contra los Patriots y tienen juegos difíciles en la segunda mitad.

Los Chiefs (5-4) son terceros en el Oeste de la AFC y también tienen un calendario complicado por delante.

La clave del éxito para Indianápolis (7-2) esta temporada ha sido la seguridad del balón. Los Colts tuvieron cuatro pérdidas de balón en los primeros ocho juegos antes de seis entregas en una derrota 27-20 en Pittsburgh. Daniel Jones lanzó tres intercepciones y perdió dos balones sueltos, exponiendo algunas fallas por primera vez esta temporada.

Los Steelers (5-3) rompieron una racha de dos derrotas consecutivas y ampliaron su ventaja sobre Baltimore en el Norte de la AFC a dos juegos.

Green Bay (5-2-1) puede haber estado mirando hacia un enfrentamiento de playoffs contra los campeones defensores del Super Bowl, los Eagles (6-2), el próximo lunes por la noche porque la ofensiva no se presentó para enfrentar a Carolina, un desvalido de 13 puntos.

Después de desmenuzar la secundaria de Pittsburgh la semana pasada, Jordan Love solo llevó a los Packers a la zona de anotación una vez en una derrota 16-13 en Lambeau Field. Los primeros tres viajes de Green Bay dentro de la zona roja resultaron en un gol de campo.

Fuera de una convincente victoria contra Detroit en la Semana uno y la semana pasada en Pittsburgh, los Packers no han sido impresionantes. Perdieron ante los Browns en la Semana tres, empataron con Dallas y necesitaron remontar para vencer a Arizona.

Los Lions (5-3) eran favoritos por 8,5 puntos en casa contra Minnesota, pero los Vikings dominaron la línea de golpeo en una victoria 27-24. Detroit ya ha perdido más juegos que en toda la temporada pasada.

En Tennessee, los Chargers (6-3) mantuvieron a los Titans (1-8) en el juego. Iban perdiendo 14-7 después del primer cuarto, lideraron 20-17 desde el medio tiempo hasta el cuarto y terminaron con una victoria 27-20.

Fue un juego costoso para Los Ángeles porque el tackle izquierdo Joe Alt fue sacado del campo con una lesión en el tobillo. Los Chargers ya perdieron al tackle izquierdo dos veces Pro Bowl Rashawn Slater para la temporada debido a una lesión en la rodilla y ahora se suma la baja de Alt. Necesitan proteger a Justin Herbert para tener una oportunidad de llegar lejos en los playoffs.

Denver, líder del Oeste de la AFC (7-2), necesitó otra remontada en el cuarto período para vencer a Houston 18-15. Enfrentando a la defensiva más tacaña de la liga, Bo Nix lanzó un pase de touchdown y conectó para una conversión de dos puntos para empatar antes de liderar la serie ganadora que terminó con Wil Lutz anotando un gol de campo de 34 yardas cuando el tiempo expiró.

Los Broncos han ganado seis juegos consecutivos, remontando un déficit en el cuarto período en cuatro de ellos. Es difícil mantener el éxito a largo plazo ganando de esa manera.

Los Patriots también extendieron su racha ganadora a seis juegos. Tenían una ventaja de diez puntos contra Atlanta en el último cuarto y se llevaron una victoria 24-23 después de que John Parker Romo fallara un punto extra con 4:40 restantes en el juego.

Nueva Inglaterra tiene una verdadera oportunidad de terminar con el dominio de Buffalo en la división. Solo dos de los últimos ocho juegos de los Patriots son contra equipos que actualmente tienen un récord ganador, incluido esta semana en Tampa Bay (6-2).

Seis de las ocho divisiones de la NFL están revueltas sin una ventaja de más de 1,5 juegos. Diecisiete equipos tienen récords ganadores.

Hay mucha competencia, tal como la NFL lo quiere.

