La NBA dice que la nueva liga será la mayor inversión en el básquet europeo

La NBA hará lo que califica como la mayor inversión de su historia en el baloncesto europeo cuando ponga en marcha una nueva liga en el continente en 2027, aseguró el comisionado adjunto Mark Tatum en una reunión con periodistas el martes.

Tatum, que habló unas horas antes del inicio de la temporada de la NBA, reiteró que se mantiene la fecha prevista de lanzamiento en octubre de 2027 de la nueva liga. La misma se basará en el mérito, en la que los equipos pueden ganarse su lugar al clasificarse desde otras ligas. No reveló otros plazos específicos, como cuándo se dará a conocer la lista de los equipos iniciales.

“Vamos a invertir en academias, desarrollo de base, operaciones de la liga, mercadotecnia, infraestructura de arenas, algo que realmente se necesita”, indicó Tatum. “Aprovechará la plataforma global de la NBA, nuestro alcance, nuestra experiencia para realmente liberar todo el potencial del baloncesto europeo y poner el juego sobre una base más sólida, lo cual será mejor para los clubes, será mejor para los jugadores y será mejor para los aficionados”.

Los propietarios de la EuroLeague rechazaron a principios de este mes una oferta inicial de la NBA para fusionarse en una sola operación europea. Pero la NBA y la FIBA, el ente rector del baloncesto que se ha asociado con la liga con sede en Estados Unidos en el proyecto europeo— han indicado que aún esperan fusionarse y que las conversaciones continuarán.

“Seguimos con la esperanza de que lleguemos a un acuerdo”, señaló Tatum. “Pero estamos preparados para seguir adelante de todos modos", señaló Tatum. "Lo diré otra vez: nuestro modelo ofrecerá a los clubes un camino mucho más rápido hacia la rentabilidad. Durante la primera década, proyectamos distribuciones de varios miles de millones de dólares de regreso a los clubes. Eso les dará mucha más estabilidad financiera. Les dará la capacidad de reinvertir en el ecosistema del baloncesto”.

La NBA y la FIBA anunciaron formalmente sus planes para una iniciativa NBA Europa en marzo de 2025. La nueva liga tendría algunas franquicias permanentes, con oportunidades para que otras se clasifiquen en función del rendimiento.

Muchas de las principales estrellas actuales de la NBA provienen de Europa, entre ellas Victor Wembanyama de San Antonio (Francia), Nikola Jokic de Denver (Serbia), Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles (Eslovenia) y Giannis Antetokounmpo de Miami (Grecia).

“Recuerden, esto no se trata solo de una temporada”, expresó Tatum. “Al lanzar una nueva liga, se trata de reimaginar todo el ecosistema del baloncesto europeo construido sobre esa base basada en el mérito que les da a todos los aficionados y clubes en Europa el derecho a soñar. Este es el momento histórico y vamos a tomarnos el tiempo que necesitemos para hacerlo bien —pero definitivamente esperamos empezar a anunciar equipos pronto, a medida que se vayan finalizando los acuerdos”.

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