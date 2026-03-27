La NBA comparte con dueños ideas contra el 'tanking', dicen fuentes de AP

El proceso de la NBA para encontrar nuevas formas de disuadir a los equipos de perder a propósito se centra actualmente en tres conceptos distintos para cambiar la lotería del draft, contaron a The Associated Press el viernes dos personas con conocimiento de las conversaciones en torno al tema.

Los conceptos —que aún no son propuestas definitivas— fueron presentados a la junta de gobernadores de la liga por ejecutivos de la NBA a principios de esta semana, indicaron las fuentes.

Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque ninguno de los detalles se ha compartido públicamente.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, afirmó el miércoles que espera que se celebre en mayo una reunión especial de propietarios para votar cambios en la lotería, y prometió que la liga resolverá el problema de perder a propósito. Y una de las personas que habló con la AP el viernes señaló que es casi seguro que los conceptos cambiarán o, al menos, se ajustarán en las próximas semanas, con la posibilidad de que también se presenten más ideas a los propietarios. Los gerentes generales de la liga —desde hace algún tiempo— también han estado aportando ideas para posibles cambios.

ESPN informó primero que los conceptos se compartieron con los gobernadores.

“Lo diré de nuevo, como ya lo he dicho antes: este no es un problema nuevo en esta liga. Se puede retroceder a los años 60, cuando se usaban lanzamientos de moneda para determinar quién obtenía la primera selección; luego, en los años 80, cuando se creó una lotería del draft. Esa lotería se ha modificado cuatro veces desde entonces. No parece estar funcionando de manera óptima en el punto en el que estamos ahora”, expresó Silver esta semana.

Los cambios —sean cuales sean al final— no estarán vigentes para la lotería de este año, que se realizará en mayo.

Reglas actuales

Los 14 equipos que no llegan a los playoffs de la NBA van a la lotería, donde se extrae una combinación de cuatro números de bolas de ping-pong para decidir el orden de los cuatro primeros equipos en el draft.

Los tres equipos con los peores récords tienen todos un 14% de probabilidad de obtener la selección número 1, y ninguno de los cinco equipos con los peores récords puede terminar por debajo del octavo puesto en la lotería. Las probabilidades de ganar la selección número 1 disminuyen gradualmente para los otros 11 equipos fuera de los tres primeros, desde 12,5% para el equipo con el cuarto peor récord hasta 0,7% para el equipo con el 14.º peor récord.

Concepto 1: Una lotería de 18 equipos

Los 10 equipos que no lleguen a los playoffs y los ocho equipos que alcancen el torneo play-in irían a la lotería. Los 10 equipos del fondo tendrían todos un 8% de probabilidades de ganar la lotería, y a partir de ahí las probabilidades disminuirían.

Este es el escenario en el que el equipo con el 18.º peor registro —un equipo de playoffs— aún podría ganar la lotería. Tendría un 1% de probabilidad de ganar.

Concepto 2: El modelo de la WNBA

La lotería de la WNBA es para los peores equipos en un lapso de dos temporadas, no solo la temporada anterior. Una idea que la NBA está considerando sería similar a esa.

Pero la NBA también establecería un piso de victorias: la idea actual es 25 triunfos por temporada. Eso significaría que si el Equipo A ganó 31 partidos en dos temporadas, tendría las mismas probabilidades de obtener la selección número 1 que un equipo que ganó exactamente 50 partidos en esas dos temporadas. Ese piso existiría para que los equipos no tengan incentivos para intentar perder todos los partidos.

Concepto 3: Mejores probabilidades para más equipos

Una tercera idea que se presenta es aquella en la que los cinco peores equipos tendrían todos un 11% de probabilidades de obtener la selección número 1, en lugar del modelo actual de tres equipos con 14%.

En ese modelo también habría algunas protecciones de selección, para evitar que los peores equipos caigan demasiado en el draft.

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